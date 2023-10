Cat Purring: Autopilotmekanismen forklart

Forskere har oppdaget hemmeligheten bak en katts spinn. Det viser seg at den karakteristiske lyden produseres av squishy puter i en katts stemmebånd, kjent som "purring pads." Disse putene øker tettheten til stemmefoldene, og får dem til å vibrere saktere, noe som resulterer i lavt bulder som bringer glede til katteeiere.

Tidligere ble forskere forundret over hvordan katter, til tross for at de hadde kortere stemmebånd, klarte å produsere lavfrekvente lyder som vanligvis ble laget av større dyr. Forskningen utført av et internasjonalt team ledet av stemmeforsker Christian Herbst antyder imidlertid at spinning kan være en passiv aerodynamisk atferd som fortsetter automatisk etter at hjernen sender et initierende signal, og utfordrer troen på at aktive muskelsammentrekninger forårsaker spinning.

Stemmefoldvibrasjonene forbundet med spinning involverer en spesiell stemmemodus med en lang lukket kvotient, lik "vokalyngel"-registeret hos mennesker. Stemmeyngel kjennetegnes av en lavt, raspende lyd produsert ved å vibrere stemmebåndene med en svært lav frekvens. Spinneputene hos katter fungerer på samme måte for å la dem spinne til tross for deres kortere stemmebånd.

Kollagen- og elastinfibre i bindevevet til stemmebåndene demper de høye frekvensene av kattelyder, akkurat som hos brølende katter. Disse strukturene, som kan måle opptil 4 millimeter i diameter, ble tidligere oppdaget hos huskatter, men var ikke studert i forhold til spinning.

I et eksperiment fjernet forskerne strupehodet fra avdøde huskatter og presset stemmebåndene sammen mens de førte varm, fuktet luft gjennom dem. Overraskende nok produserte alle de åtte strupehodene en spinnende lyd uten muskelsammentrekninger eller nevrale input, noe som beviser at muskelsammentrekning ikke er avgjørende for spinning.

Selv om den nøyaktige grunnen til at katter spinner fortsatt er et mysterium, antyder noen teorier at spinning indikerer tilfredshet og oppmuntrer til interaksjon med mennesker. Forskning tyder også på at spinning kan ha helbredende egenskaper.

Den nyvunne forståelsen av spinning kan føre til ny innsikt i rollen til spinning i en katts helse og velvære. Det kan også bane vei for utvikling av teknologier som etterligner den purrende lyden, for eksempel beroligende enheter for katter eller nye behandlinger for smerte og angst hos både katter og mennesker.

Kilde: Current Biology