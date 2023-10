O2-makroenheten: En lovende løsning for type 1-diabetes

Type 1 diabetes utgjør en betydelig utfordring i det medisinske feltet, da tradisjonelle behandlinger ofte ikke er i stand til å gjenopprette normal insulinfunksjon fullt ut. Ideen om å transplantere insulinproduserende celler inn i pasienter for å løse dette problemet høres enkelt ut i teorien, men det er komplisert av kroppens immunsystem, som har en tendens til å angripe og ødelegge disse transplanterte cellene. Imidlertid kan en potensiell løsning ligge i O2-Macrodevice, en implanterbar insulinproduserende bioreaktor utviklet av MITs Department of Chemical Engineering.

Denne enheten kapsler inn øyceller, ansvarlige for insulinproduksjon, i en semipermeabel membran. Dette gjør at insulinet kan diffundere inn i blodet, samtidig som det gjør det mulig for glukose, som regulerer insulinproduksjonen, å komme inn i øycellene. En begrensning ved denne innkapslingsmetoden er imidlertid mangelen på oksygentilførsel til øycellene i kapselen, noe som er avgjørende for deres levedyktighet.

For å takle dette problemet bruker O2-Macrodevice elektrolyse. Den benytter en liten kraftinnsamlingskrets som genererer oksygen direkte fra pasientens eget interstitielle vann. Ved å påføre en strøm over en protonutvekslingsmembran bryter enheten ned vannmolekyler til molekylært oksygen, som tilføres øycellene. I mellomtiden spres hydrogenet som produseres under denne prosessen ufarlig.

Foreløpige studier på diabetiske mus har vist lovende resultater. Mus implantert med O2-Macrodevice opprettholdt kontrollerte blodsukkernivåer, mens de som fikk et implantat med den funksjonshemmede oksygengenererende cellen opplevde hyperglykemi etter bare to uker. Dette antyder at enheten effektivt tar opp problemet med oksygentilførsel, og forbedrer levedyktigheten til de implanterte øycellene.

Videre har forskerteamet bak O2-Macrodevice også vurdert masseproduksjonsmetoder, og utforsket måter å produsere cellekammeret som kreves for implantatet. Ved å bruke fotolitografi på standard 150 mm silisiumskiver, baner de vei for potensiell kommersiell produksjon av denne teknologien.

Mens skepsis er forståelig på grunn av tidligere skuffelser i utviklingen av kunstig bukspyttkjertelbehandling, tilbyr O2-Macrodevice en ny tilnærming som kan gi lovende resultater. Ved å behandle diabetes som en ingeniørutfordring, kan helsepersonell avdekke innovative løsninger for å håndtere og potensielt kurere denne kroniske tilstanden.

kilder:

– Kildeartikkel