Ny innsikt i immunsystemproteiner og potensielle sykdomsbehandlinger

By

Forskere fra Bridge Institute ved USC Michelson Center for Convergent Bioscience, i samarbeid med internasjonale team, har gjort betydelige fremskritt i å forstå visse immunsystemproteiner. Studien, publisert i tidsskriftet Cell, fokuserer på komplementkaskaden og dens rolle i vår immunrespons.

Komplementkaskaden er en serie hendelser som aktiveres når potensielle trusler oppdages i kroppen. Denne prosessen produserer proteinbudbringere, C3a og C5a, som deretter aktiverer spesifikke reseptorer på cellene, og utløser interne signaler. Imidlertid har mekanismene til disse reseptorene, spesielt C5aR1, forblitt unnvikende.

Ved hjelp av kryo-elektronmikroskopi var forskerne i stand til å fange detaljerte bilder av disse reseptorene i aksjon. Disse bildene gir innsikt i hvordan reseptorene samhandler med molekyler, endrer form ved aktivering og overfører signaler i cellen.

Funnene har potensielle implikasjoner for utviklingen av medisiner som retter seg mot disse reseptorene for å behandle en rekke sykdommer, inkludert alvorlige tilfeller av COVID-19, revmatoid artritt, nevrodegenerative sykdommer og kreft. Denne forskningen gir omfattende innsikt i en viktig reseptorfamilie i immunsystemet og legger grunnlaget for fremtidige studier som tar sikte på å utnytte kraften i kroppens naturlige forsvar.

Ettersom det globale samfunnet fortsetter å møte sykdommer som påvirker millioner av mennesker, blir det stadig viktigere å forstå nyansene i immunsystemet vårt. Denne forskningen bidrar til denne forståelsen og åpner for potensielle muligheter for innovative behandlingsalternativer.

Kilde: Yadav MK, Maharana J, Yadav R, et al. Molekylær basis for anafylatoksinbinding, aktivering og signalskjevhet ved komplementreseptorer. Celle. 2023:S0092867423010747. doi: 10.1016/j.cell.2023.09.020