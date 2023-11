Skjønnheten i urbane lys fra verdensrommet

Mens han svevde høyt over jorden ombord på den internasjonale romstasjonen (ISS), undret astronauten Jasmin Moghbeli seg over det fantastiske bylyset i det nordøstlige USA. Fra utsiktspunktet 262 miles over Maine, tok hun fantastiske bilder av store urbane områder, inkludert Long Island, New York; Philadelphia, Pennsylvania; og Washington, DC

Fotografiet fanger et fascinerende syn: det vidstrakte opplyste nettverket av menneskelig sivilisasjon sett fra verdensrommet. Den tjener som en påminnelse om de utrolige fremskrittene menneskeheten har gjort og skjønnheten og sammenhengen i vår verden.

ISS, som går i bane rundt planeten hvert 90. minutt, opplever bemerkelsesverdige 16 jordbaner i løpet av en 24-timers periode. Dette betyr at astronautene om bord er vitne til 16 soloppganger og solnedganger i løpet av denne tidsrammen. En så rask rekkefølge av dag- og nattsykluser viser den fantastiske kontrasten mellom rommets mørke og de levende lysene som kommer fra byene våre.

Hvis du er fascinert av verdensrommet og ønsker å få et glimt av ISS selv, kan du besøke nettstedet Spot the Station, hvor du finner informasjon om hvor ISS befinner seg og når den vil passere ditt område. Det er en utrolig opplevelse å være vitne til dette menneskeskapte vidunderet som reiser over nattehimmelen, og forbinder mennesker fra forskjellige hjørner av kloden med sin tilstedeværelse.

Bildet tatt av astronauten Jasmin Moghbeli minner oss om kraften til menneskelig prestasjon og hvordan sivilisasjonen vår har vevd et billedvev av lys over jorden. Det er et vitnesbyrd om vår oppfinnsomhet, fremgang og vår ubegrensede evne til å utforske og flytte grenser.

Så neste gang du ser på nattehimmelen, ta et øyeblikk til å sette pris på skjønnheten i urbane lys som skinner sterkt fra verdensrommet, et vitnesbyrd om menneskelig glans og underverkene i vår verden.

Spørsmål og svar

