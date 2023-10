Forskere oppdager molekylær mekanisme for aktivering og signalering av komplementreseptorer

Forskere fra Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur har gjort et betydelig gjennombrudd i forståelsen av den molekylære mekanismen for komplementreseptoraktivering og signalering. Ledet av professor Arun K Shukla har teamet fra Institutt for biologiske vitenskaper og bioteknikk avdekket viktig innsikt i hvordan anafylatoksinreseptorer fungerer, noe som kan ha fremtidige implikasjoner for medikamentoppdagelse ved ulike inflammatoriske lidelser.

Studien fokuserte på komplementsystemet, en viktig del av immunresponsen vår, og dens avhengighet av anafylatoksiner som C3a og C5a. Disse anafylatoksinene samhandler med spesifikke reseptorer, kjent som C3aR og C5aR1, og teamet forsøkte å bedre forstå hvordan disse reseptorene gjenkjenner målene deres, aktiverer og kontrollerer signalering.

I tillegg til å kaste lys over funksjonen til anafylatoksinreseptorer, avslørte forskningen også en naturlig mekanisme for å redusere den inflammatoriske responsen forårsaket av C5a. Denne mekanismen innebærer å fjerne en spesifikk del av C5a-molekylet. Videre identifiserte studien et peptid som selektivt aktiverer C3aR, noe som viser at reseptorer kan reagere forskjellig på forskjellige forbindelser.

Teamets funn har potensial til å informere om nye medisiner i behandlingen av en rekke menneskelige sykdomstilstander, inkludert leddgikt, astma og sepsis. Ved å få en klarere forståelse av hvordan anafylatoksinreseptorer fungerer, kan forskere utvikle målrettede terapier for å modulere immunresponsen og lindre betennelse.

Forskningen er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Cell. Teamet besto av Prof Shukla, samt forskere fra IIT Kanpurs avdeling for biologiske vitenskaper og bioingeniørvitenskap, University of South Californias avdeling for biologiske vitenskaper og seksjonen for molekylær og beregningsbiologi.