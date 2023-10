IIAS-forsker Kellie Gerardi blir med på Galactic 05 Research Spaceflight

By

Det internasjonale instituttet for astronautiske vitenskaper (IIAS) har kunngjort at bioastronautikkforsker og nyttelastspesialist Kellie Gerardi vil representere instituttet på den kommende 'Galactic 05' forskningsromfart med Virgin Galactic.

'Galactic 2' er planlagt å åpne 2023. november 05, og vil være Virgin Galactics sjette romreise i år. Oppdraget vil innebære konvertering av romskipet til et suborbitalt romlaboratorium dedikert til rombasert forskning.

Med Gerardi på dette oppdraget vil Dr. Alan Stern, en amerikansk planetarisk vitenskapsmann og assisterende visepresident ved Southwest Research Institute's Space Sector, og en privat astronaut med fransk-italiensk nasjonalitet.

Ettersom verdens første industrisponsede forsker fikk kontrakt om å fly på et kommersielt romfartøy, vil Gerardi drive tre nyttelasteksperimenter under romferden. Disse eksperimentene vil fokusere på væskedynamikk, menneskelig biometri og glukoseovervåking. I tillegg vil Gerardi evaluere forskeropplevelsen for å forbedre fremtidige IIAS-sponsede forskningsromflyvninger og opplæringsprogrammer.

Virgin Galactic og IIAS har samarbeidet tett om nyttelastintegrasjon og koreografi under fly for å maksimere vitenskapelige og teknologiske fremskritt fra "Galactic 05"-oppdraget. Dette oppdraget betyr en milepæl for IIAS i deres forpliktelse til å fremme en inkluderende romfartsfremtid gjennom forskning av global nytte.

Med Gerardi ved Spaceport America vil IIAS-forskerne Yvette Gonzalez, Dr. Aaron Persad og Dr. Shawna Pandya være. De vil gi støtte for nyttelastintegrasjon og gjennomføre dataanalyse etter flyreise.

Dette oppdraget viser ikke bare fremskritt innen romforskning, men fremhever også det økende samarbeidet mellom kommersielle romfartsselskaper og forskningsinstitusjoner. Det markerer enda et skritt fremover i jakten på vitenskapelig fremgang og utforskning av nye grenser.

