The Beauty of the Skies: Star Party i Hanle Dark Sky Reserve

Indian Institute of Astrophysics (IIA) arrangerte nylig den første offisielle stjernefesten for erfarne amatørastronomer ved Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) i Ladakh, India. Hanle er hjemmet til IIAs Indian Astronomical Observatory, og dens mørke himmel og tørre vær gjør det til et ideelt sted for profesjonelle teleskoper.

Rundt 30 amatørastronomer fra forskjellige byer i India reiste til Hanle med sine teleskoper og kameraer for å oppleve skjønnheten til den uberørte himmelen, fri for lysforurensning. Deltakerne var ivrige etter å ta bilder av svake himmellegemer som er vanskelige å observere andre steder.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR), som omfatter et område på omtrent 22 km radius rundt Hanle, ble nylig utpekt av UT Ladakh for å observere og kontrollere lysforurensning i regionen. Denne betegnelsen har som mål å bevare den uberørte mørke himmelen for astronomisk forskning.

Oppslukt av sine individuelle astrofotograferingsprosjekter satte deltakerne opp teleskopene sine utenfor observatoriet. De kalde nettene avskrekket dem ikke, da de trosset de lave temperaturene, pakket sammen i varme klær, for å se gjennom teleskopene. En mengde gassskyer og galakser åpenbarte seg, med et detaljnivå som er vanskelig å skille fra lysforurensede byer.

Sudhash Natarajan fra Bangalore Astronomical Society delte sin erfaring med å observere obskure svake galakser ved HDSR, takket være den usedvanlig mørke Bortle-1-himmelen. Han fremhevet utfordringene med høy høyde, kaldt klima, oksygenmangel og transport av tungt utstyr, men understreket at innsatsen absolutt var verdt det.

Stjernefesten ga en unik mulighet for erfarne amatørastronomer til å fordype seg i universets underverk, i et miljø uberørt av forstyrrelser fra kunstige lyskilder. Suksessen til dette arrangementet lover godt for fremtidige samlinger som vil tillate entusiaster å fortsette å utforske nattehimmelens vidundere.

kilder:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA)

– UT Ladakh (ingen nettadresser oppgitt)