Indian Institute of Astrophysics for å promotere "Astro Tourism" med årlig "Star Party" på Hanle Dark Sky Reserve

Indian Institute of Astrophysics (IIA) vurderer å promotere 'Astro Tourism' ved å gjøre 'Star Party' til en årlig begivenhet ved Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) i østlige Ladakh. Denne ideen kom etter den vellykkede organiseringen av det første offisielle "Star Party" for erfarne amatørastronomer ved HDSR.

Hanle, som er hjemmet til Indian Astronomical Observatory of the IIA, er kjent for sin mørke himmel og tørre vær, noe som gjør det til et ideelt sted for stjernekikking. Rundt 30 amatørastronomer deltok i arrangementet, og tok med seg teleskopene og kameraene sine for å fange skjønnheten til den uforurensede himmelen og fotografere himmelobjekter som ellers er vanskelige å fange andre steder.

Hanle Dark Sky Reserve har som mål å kontrollere lysforurensning i området for å bevare den uberørte mørke himmelen for astronomisk forskning. Dette initiativet forventes også å bringe sosioøkonomisk utvikling til de lokale landsbyene, ettersom reservatet fremmes som et turistmål for astrofotografering og stjernekikking.

Indian Institute of Astrophysics planlegger å etablere HDSR Star Party som en årlig begivenhet, som tiltrekker astronomi-entusiaster fra hele India og utlandet. Arrangementet ble støttet av Union Territory of Ladakh, som finansierte reiseutgifter fra Leh til Hanle og fungerte som medarrangør.

I tillegg, som en del av deres innsats for å fremme astroturisme, har IIA kjøpt 24 små teleskoper og distribuert dem til utvalgte landsbyboere inne i reservatet. Disse landsbyboerne har blitt opplært som astronomiambassadører, som veileder besøkende og fungerer som kunnskapsrike mellommenn på nattehimmelen.

Hanle Dark Sky Reserve tilbyr en unik mulighet for landsbyboere til å engasjere seg i vitenskapsbasert turisme og dra nytte av det økende antallet hjemmeopphold som serverer astroturister. Med sin fantastiske mørke himmel og lokalsamfunnets entusiasme, har HDSR-prosjektet et betydelig potensial for både astronomisk forskning og fremme turisme i regionen.

Definisjoner:

Astro Tourism – Turisme som fokuserer på å observere og oppleve himmelfenomener, som stjernekikking og astrofotografering.

Stjernefest – En begivenhet der astronomer og andre stjernekikkere samles for å observere og studere himmelobjekter.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) – Et område i østlige Ladakh, India, kjent for sin eksepsjonelt mørke himmel og dedikert til å bevare disse uberørte forholdene for astronomisk forskning.

Indian Institute of Astrophysics (IIA) - Et forskningsinstitutt i Bengaluru, India, dedikert til å studere astrofysikk og utføre astronomisk forskning.

