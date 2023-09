Frank Rubio angrer på et årelangt oppdrag borte fra familien, til tross for rekordstor prestasjon

Astronaut Frank Rubio, som for tiden innehar tittelen for den lengste oppholden i verdensrommet av en NASA-astronaut, har avslørt at han ville ha avslått oppdraget hadde han visst at det ville strekke seg over et år i stedet for de planlagte seks månedene. Rubio kom med denne tilståelsen under et nylig intervju fra den internasjonale romstasjonen (ISS).

Rubios oppdrag ble utvidet da romfartøyet som skulle frakte ham tilbake til jorden begynte å lekke kjølevæske mens det var koblet til ISS. Som et resultat har han tilbrakt litt over ett år i lav bane rundt jorden, logget på 371 dager og blitt den første amerikanske astronauten, og en av bare seks personer, som tilbrakte et år i verdensrommet.

Imidlertid innrømmer Rubio at han ikke villig ville ha meldt seg på et så langt oppdrag på grunn av viktige familiebegivenheter som han måtte gå glipp av. Til tross for dette erkjenner han de personlige ofrene til astronauter for å holde romstasjonen operativ.

Når han kommer tilbake til jorden 27. september, ser Rubio frem til å gjenforenes med familien sin og nyte de enkle gledene ved livet på planetens overflate. Han planlegger å fokusere på å tilbringe tid med sine kjære og sette pris på freden og roen i naturen.

