Viktigheten av integrerte fasiliteter for behandling av spiseforstyrrelser i Irland

Kilde: Irish Independent

Ifølge en bekymret mor, Amy Hanley, forårsaker mangelen på integrerte behandlingstilbud for spiseforstyrrelser i Irland unødvendig lidelse for pasienter og deres familier. Hennes 16 år gamle datter, Arabella, som har blitt diagnostisert med anorexia nervosa, har blitt tvunget til å flytte mellom forskjellige sykehus på grunn av avbrudd i tjenestene. Mens noen sykehus tilbyr psykiatrisk støtte, mangler de de nødvendige fasilitetene for mating gjennom en nasogastrisk sonde, som Arabella krever. På den annen side mangler sykehus med NG-røranlegg spesialister på spiseforstyrrelser for å gi den nødvendige psykologiske støtten. Denne frem-og-tilbake-bevegelsen forlenger ikke bare Arabellas restitusjonsprosess, men legger også til følelsesmessig stress til hele familien.

Amy Hanley organiserer en protest ved Department of Health for å kreve endring og større tilgjengelighet til integrerte behandlingssentre. Hun mener at det å ha ett eller to spesialiserte spiseforstyrrelsessentre i landet, som gir både medisinsk og psykisk helsestøtte, vil være til stor nytte for pasienter som datteren hennes. Tidlig intervensjon er avgjørende i behandlingen av spiseforstyrrelser, da det kan forhindre at sykdommen blir mer alvorlig og vanskelig å bli frisk fra. Spesialisert poliklinisk behandling anses som den mest effektive måten for personer med spiseforstyrrelser å gjenvinne helsen.

Fakta: Arabella, en 16 år gammel jente med anorexia nervosa, måtte reise frem og tilbake mellom forskjellige sykehus i Irland på grunn av mangelen på integrerte behandlingstilbud for spiseforstyrrelser.

Mens Helsedepartementet har erkjent behovet for forbedring, hevder de at den mest effektive behandlingen for spiseforstyrrelser er i samfunnet. De mener at dedikerte samfunnsbaserte spiseforstyrrelsestjenester, bemannet av tverrfaglige team med spesialistutdanning, er best rustet til å gi evidensbasert omsorg og behandling. Health Service Executive (HSE) har prioritert spiseforstyrrelsestjenester som en del av sine nasjonale kliniske programmer, med sikte på å utvikle høykvalitets, personsentrert omsorg gjennom en evidensbasert tilnærming.

Konklusjonen er at det nåværende fragmenterte systemet for behandling av spiseforstyrrelser i Irland forårsaker unødvendig lidelse og forlenger utvinningen for pasienter som Arabella. Integrerte behandlingstilbud som kombinerer medisinsk og psykisk helsestøtte er desperat nødvendig for å sikre best mulig utfall for individer med spiseforstyrrelser. Helsedepartementet og HMS må samarbeide for å løse dette problemet og gi tilgjengelig og helhetlig omsorg for de som trenger det.

Vanlige spørsmål om behandling av spiseforstyrrelser i Irland

1. Hva er anorexia nervosa?

Anorexia nervosa er en restriktiv spiseforstyrrelse preget av intens frykt for vektøkning og begrensning av energiinntaket. Personer med anoreksi kan ha forvrengte kroppsbildeoppfatninger og engasjere seg i ekstrem vekttapsatferd.

2. Hvorfor er tidlig intervensjon viktig i behandling av spiseforstyrrelser?

Tidlig intervensjon er avgjørende for behandling av spiseforstyrrelser, da det kan forhindre at sykdommen blir mer alvorlig og vanskelig å komme seg fra. Med tidlig vurdering og evidensbasert behandling er sjansene for bedring betydelig forbedret.

3. Hva er den nåværende tilstanden til behandlingsfasiliteter for spiseforstyrrelser i Irland?

Irland mangler integrerte behandlingstilbud for spiseforstyrrelser, noe som får pasienter til å flytte mellom sykehus for ulike typer omsorg. Denne fragmenteringen av tjenester resulterer i forlenget restitusjon og økt stress for pasienter og deres familier.

4. Hva gjøres for å forbedre behandling av spiseforstyrrelser i Irland?

Health Service Executive (HSE) har prioritert spiseforstyrrelsestjenester som en del av sine nasjonale kliniske programmer, med sikte på å utvikle høykvalitets, personsentrert omsorg gjennom evidensbaserte tilnærminger. Helsedepartementet har også forpliktet seg til å øke finansieringen og støtten til psykiske helsetjenester, inkludert behandling av spiseforstyrrelser.

5. Hvordan kan enkeltpersoner få tilgang til behandling for spiseforstyrrelser i Irland?

I Irland kan barn og unge med spiseforstyrrelser få tilgang til behandling gjennom Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS) fellesskapsteam. Pasienter som trenger døgnbehandling kan henvises til et av de CAMHS-inpatientgodkjente sentrene, selv om spesialiserte spiseforstyrrelsessenger er begrenset.