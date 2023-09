Vellykket gjenoppretting av OSIRIS-REx prøvereturkapsel gir spenning og lettelse

By

Den amerikanske hærens Dugway Proving Ground var fylt med forventning og nervøsitet da prøvens returkapsel til OSIRIS-REx-oppdraget kom ned fra verdensrommet til ørkengulvet. Etter nesten tjue år med planlegging, fant utvinningsoperasjonen sted ved en av de mest avsidesliggende militærbasene i USA. Fire helikoptre, operert av NASA og det amerikanske luftvåpenet, tok av for å hente kapselen før den kom inn i jordens atmosfære.

Dante Lauretta, hovedetterforsker for oppdraget, beskrev blandingen av følelser han opplevde mens han kjørte i et utvinningshelikopter. Han følte tyngden av ansvaret og usikkerheten om kapselens fallskjermer hadde åpnet seg som planlagt. Etter hvert fikk han beskjeden om at landingen var vellykket, og tårer av lettelse og glede fylte øynene hans.

Mens det var usikkerhet om utplasseringen av drogue-sjakten, ble hovedfallskjermen utplassert. Selv om bildene ikke var entydige om drogue-sjakten, ble den irrelevant på grunn av den fungerende hovedfallskjermen.

Den vellykkede landingen markerer begynnelsen på et spennende nytt kapittel innen vitenskapelig forskning. Prøvene av asteroiden Bennu vil bli delt mellom ulike vitenskapelige institusjoner og romfartsorganisasjoner for analyse. Ved å studere sammensetningen av Bennu håper forskerne å få innsikt i den kjemiske historien til solsystemet vårt og muligens til og med forstå hvordan livet oppsto på jorden.

Siden asteroider ble dannet i de tidlige stadiene av solsystemet, kan analyse av prøvene gi ledetråder om tilstedeværelsen av vann og byggesteinene i livet, som aminosyrer, på jorden. Disse prøvene vil bli studert grundig i årene som kommer, og gir verdifull innsikt i vårt kosmiske nabolag.

Kilde: NASA og den amerikanske hærens Dugway Proving Ground, Utah