Keeping Hope Alive: A Family's Journey Through Adversity

Et Kitchener-par har funnet en unik måte å holde seg positiv i møte med utfordringer, spesielt siden deres to år gamle datter Raiya har kjempet mot pågående helseproblemer siden fødselen. Etter et lengre opphold på Pediatric Intensive Care Unit (PICU) ved Hamilton Health Sciences' McMaster Children's Hospital (MCH), ble Raiya nylig utskrevet og mottar nå omsorg hjemme med hjelp fra sin dedikerte familie.

Raiyas reise har vært preget av motstandskraft og besluttsomhet. Hun ble født for tidlig og veide bare 1lb 4oz, og fikk lungeproblemer som resulterte i pustevansker. Raiyas første besøk til MCH var på nyfødtintensivavdelingen, og dessverre ble hennes andre bursdag preget av sykdom. Raiyas ånd forble imidlertid urokkelig.

I løpet av sin tid i PICU mottok Raiya omsorg fra ulike helsepersonell, inkludert sykepleiere, fysioterapeuter og spesialister i barneliv. De spilte alle en avgjørende rolle i å støtte Raiyas bedring og sikre henne komfort. Dr. Melissa J. Parker, en stabslege i pediatrisk kritisk omsorg, ledet Raiyas helseteam, og håndterte medisinen hennes intrikat og utarbeidet en plan for gradvis å avvenne henne fra respiratoren.

Utholdenhet har vært et avgjørende kjennetegn på Raiyas reise. Selv mens hun var intubert, viste Raiya sin besluttsomhet ved å delta aktivt i ulike aktiviteter. Ved hjelp av fysioterapeuten fikk hun tilbake styrke og bevegelighet gjennom lek. Raiyas fremgang var tydelig da hun gikk fra å leke med baller og Play Dough til til slutt å gå.

I august gjennomgikk Raiya en trakeostomi for å forbedre pusten. Dette innebar å lage en åpning i nakken hennes for å sette inn et trakeostomirør, som ville holde luftveiene åpne og hjelpe til med å puste. Raiya fikk intensiv rehabilitering i løpet av denne tiden, og foreldrene hennes fikk opplæring i hvordan de skulle ta seg av henne hjemme med trakeostomi. Trakeostomien forventes å være nødvendig de neste to årene.

Gjennom denne utfordrende reisen har Raiyas familie vært en styrkestøtte. De har klart å balansere ansvaret for å ta vare på Raiya med hjemmelivet og to andre barn. Støtten de har fått fra helsepersonell og deres nærmeste har vært uvurderlig.

Raiyas historie er et vitnesbyrd om kraften til håp og motstandskraft. Til tross for hindringene hun har møtt, fortsetter hun å bevege seg fremover, guidet av den urokkelige støtten fra familien og helseteamet. Raiyas reise minner oss om at med kjærlighet og besluttsomhet er alt mulig.

1. Hva er en trakeostomi?

En trakeostomi er et kirurgisk inngrep som innebærer å lage en åpning foran på halsen og sette inn et rør i luftrøret (luftrøret). Dette hjelper til med å holde luftveiene åpne og hjelper med å puste.

2. Hva er Pediatric Intensive Care Unit (PICU)?

Pediatrisk intensivavdeling (PICU) er en spesialisert enhet på et sykehus som gir intensivbehandling og spesialisert behandling for kritisk syke barn. Den er bemannet av et team med høyt utdannet helsepersonell som har erfaring med å ta seg av barn med komplekse medisinske behov.

3. Hvor lenge var Raiya på sykehuset?

Raiya tilbrakte over fire måneder på sykehuset, inkludert et opphold på neonatal intensivavdeling (NICU) og to innleggelser på PICU.

4. Hvordan viste Raiyas familie sin støtte den dagen hun ble utskrevet?

Den dagen Raiya ble utskrevet fra sykehuset, hadde familien hennes på seg matchende t-skjorter med setningen «Jeg har 99 problemer, men en trach er ikke en», som en lettvint måte å minnes anledningen på og holde seg positiv.

