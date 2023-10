Ny forskning undersøker virkningen av innvirkning på organiske stoffer på Ceres

En av de bemerkelsesverdige oppdagelsene gjort av NASAs Dawn-oppdrag er tilstedeværelsen av komplekse organiske stoffer på Ceres, det største objektet i asteroidebeltet. Funnet av alifatiske molekyler, sammensatt av karbon- og hydrogenkjeder, sammen med tilstedeværelsen av vannis på Ceres antyder at denne dvergplaneten en gang kan ha vært vert for de nødvendige ingrediensene for liv.

Spørsmålet om hvordan disse alifatiske organiske stoffene oppsto på Ceres har vært et tema for intens forskning siden de ble oppdaget i 2017. Noen studier tyder på at de ble levert til Ceres av en komet eller en organisk-rik impactor, mens andre foreslår at de ble dannet på dvergplaneten gjennom endring av materialene med saltvann. Uavhengig av deres opprinnelse, har de organiske stoffene på Ceres blitt påvirket av de mange påvirkningene som har ødelagt overflaten.

Ny forskning, som skal presenteres på Geological Society of Americas GSA Connects 2023-møte, har som mål å utvide vår forståelse av hvordan påvirkninger har påvirket de alifatiske molekylene på Ceres. Implikasjonene av disse funnene er avgjørende for å bestemme opprinnelsen til disse organiske stoffene og vurdere beboeligheten til dvergplaneten.

Hovedforsker Terik Daly, en planetarisk vitenskapsmann ved Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, forklarer at studien var motivert av den første påvisningen av organiske stoffer nær et stort nedslagskrater på Ceres. Forskningen indikerer at organiske stoffer kan være mer utbredt enn tidligere antatt, og at de ser ut til å kunne tåle påvirkninger under Ceres-lignende forhold.

Å forstå effekten av påvirkninger på Ceres organiske stoffer er avgjørende for å avdekke mysteriene til denne dvergplaneten og hvordan den kan ha støttet liv. Ved ytterligere å undersøke motstandskraften til disse organiske stoffene og deres distribusjon over Ceres, håper forskerne å få dypere innsikt i opprinnelsen og beboeligheten til dette spennende himmellegemet.

kilder:

– NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

– Geological Society of America