Syntetiske planteproteiner viser lovende potensiale for behandling av Huntingtons sykdom

Forskere ved Universitetet i Köln har oppdaget en ny tilnærming for behandling av Huntingtons sykdom, en nevrodegenerativ lidelse. Teamet brukte et syntetisk enzym avledet fra planter, kjent som stromal processing peptidase (SPP), og fant at det reduserte klumpingen av polyglutamine repeat (polyQ) proteiner assosiert med de patologiske endringene i Huntingtons sykdom.

Huntingtons sykdom er en av flere polyglutamin nevrodegenerative sykdommer forårsaket av repetisjon av glutaminaminosyrer i spesifikke proteiner. Den overdrevne akkumuleringen av disse polyQ-repetisjonene fører til dannelsen av skadelige proteinavleiringer, noe som resulterer i cellulær dysfunksjon og død. Til tross for intensiv forskning finnes det foreløpig ingen kurer mot disse sykdommene.

For å utforske potensielle behandlinger introduserte forskerne det giftige mutante proteinet huntingtin, som forårsaker celledød i menneskelige nevroner, i planter. Overraskende nok fant de ut at plantene forble sunne og aktivt fjernet huntingtin-proteinklumpene, i motsetning til dyre- og menneskemodeller av sykdommen.

Forskerne identifiserte kloroplaster, planteorganeller som er ansvarlige for fotosyntese, som den kritiske faktoren for å forhindre akkumulering av giftig protein i planter. De oppdaget at kloroplastproteinet SPP spiller en nøkkelrolle i denne prosessen. Ved å produsere planten SPP i humane celle- og nematodeormmodeller av Huntingtons sykdom, klarte etterforskerne å redusere proteinklumper og lindre sykdomssymptomer.

Disse funnene gir håp for utviklingen av SPP som en potensiell terapi for Huntingtons sykdom. Forskerne understreket behovet for ytterligere undersøkelser for å forstå de molekylære mekanismene som SPP forhindrer proteinaggregering gjennom og for å utforske potensielle effekter utenfor målet.

Videre åpner studien for muligheter for oppdagelse av andre planteproteiner som kan hindre aggregering av sykdomsrelaterte proteiner. Forskerne uttrykte sin tro på at planteforskning har nøkkelen til å finne nye medisiner for å behandle menneskelige sykdommer og at å studere planter som modeller for aldringsforskning kan føre til betydelige fremskritt på feltet.

Teamet har sikret finansiering for å implementere ideen deres, med planer om å etablere en oppstart som produserer planteavledede terapeutiske proteiner for testing som potensielle behandlinger for nevrodegenerative sykdommer hos mennesker.

