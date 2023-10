Avdekke historie: Nye oppdagelser om menneske-neandertaler interavl

En banebrytende studie har avslørt at mennesker og neandertalere engasjerte seg i kryssing mye tidligere enn tidligere antatt, og fant sted for omtrent 250,000 75,000 år siden. Dette funnet utfordrer den langvarige oppfatningen om at kryssing skjedde for bare XNUMX XNUMX år siden. Gjennom DNA-analyse har forskere avdekket verdifull innsikt i historien til disse eldgamle interaksjonene.

Åpenbaringer fra DNA-studier

Tidligere studier har vist at rundt seks prosent av genene i neandertalere kan spores tilbake til mennesker. Videre har forskere funnet ut at visse grupper mennesker i Afrika sør for Sahara har spor av neandertaler-DNA. Dette antyder at tidlige mennesker blandet seg med neandertalere og deretter returnerte til Afrika, og etterlot et genetisk avtrykk.

Michael Dannemann, en førsteamanuensis som spesialiserer seg på evolusjons- og populasjonsgenomikk, bemerker at denne nye forskningen gir større nøyaktighet i å kommentere neandertaler-DNA i moderne menneskelige genomer. I tillegg hjelper det med å forstå hvordan blandingen av gener påvirket de fysiske egenskapene til både neandertalere og tidlige mennesker. Dessuten forbedrer det vår kunnskap om deres migrasjonsmønstre og interaksjoner i fortiden.

Tilstedeværelse av neandertaler-DNA i Afrika sør for Sahara

En studie nylig publisert i tidsskriftet Cell har avslørt tilstedeværelsen av neandertaler-DNA hos individer av afrikansk avstamning sør for Sahara. Selv om opprinnelsen til dette DNA fortsatt forblir mystisk, fokuserte studien først og fremst på populasjoner med forfedres tilknytning til Niger-Kongo.

For å belyse tilstedeværelsen av neandertaler-DNA i dagens menneskelige populasjoner, sammenlignet forskere genetisk materiale fra en gammel neandertaler kjent som "Altai-neandertaleren" med genene til 180 individer fra tolv forskjellige afrikanske populasjoner sør for Sahara.

Gjennom statistisk analyse identifiserte forskerne delte genetiske varianter mellom mennesker og neandertalere og undersøkte hvordan disse versjonene av gener ble arvet. Studien fant at alle undersøkte afrikanske genomer sør for Sahara inneholdt neandertaler-DNA, med noen populasjoner som viser opptil 1.5 prosent av neandertaler-genetisk materiale. Denne verdifulle innsikten i avl avslører at disse genomene ble arvet fra mennesker som blandet seg med neandertalere og returnerte til Afrika.

Nyere studier som indikerer tilstedeværelse av neandertaler-DNA

Mest spennende oppdaget forskere at størstedelen av neandertaler-DNA i menneskelige genomer var konsentrert i regioner som ikke koder for proteinsyntese. Omvendt manglet de samme områdene i menneskelig DNA neandertalergener. Dette tyder på at neandertalere ikke favoriserte menneskelige gener under deres evolusjonsprosess. I stedet utviklet begge artene seg forskjellig, og tilpasset genomene sine for å tjene forskjellige formål.

Fernando Villanea, en populasjonsgenetiker fra University of Colorado Boulder, understreker betydningen av dette funnet. Han antyder at det antyder at verken sett med gener er overlegent eller underordnet det andre; de utviklet seg ganske enkelt til å oppfylle forskjellige funksjoner innenfor hver arts genom.

Mer innsikt i menneskelig evolusjon

Disse bemerkelsesverdige funnene gir forskere muligheten til å få ytterligere innsikt i vanskelighetene ved menneskelig evolusjon. Sarah Tishkoff, seniorforfatter av studien og professor i genetikk og biologi ved University of Pennsylvania, foreslår en dypere undersøkelse av den genetiske sammensetningen til befolkningen som levde for 250,000 XNUMX år siden, og hvordan den kan sammenlignes med genene til moderne mennesker. Denne komparative analysen kan avdekke verdifull informasjon om historien og tilpasningen til arten vår.

FAQ:

Spørsmål: Når blandet mennesker og neandertalere først?

A: Ny forskning tyder på at interavl skjedde for omtrent 250,000 75,000 år siden, og utfordrer tidligere oppfatninger om at det skjedde for XNUMX XNUMX år siden.

Spørsmål: Hvor finnes neandertaler-DNA hos moderne mennesker?

A: Neandertaler-DNA kan finnes i den genetiske sammensetningen til individer som lever i Afrika sør for Sahara, spesielt i populasjoner med forfedres tilknytning til Niger-Kongo.

Spørsmål: Hva avslører tilstedeværelsen av neandertaler-DNA hos moderne mennesker?

A: Det antyder at tidlige mennesker blandet seg med neandertalere og deretter returnerte til Afrika, og etterlot et genetisk avtrykk.

Spørsmål: Hvilken innsikt kan man få ved å studere neandertaler-DNA i moderne menneskelige genomer?

A: Ved å analysere virkningen av genblanding mellom neandertalere og tidlige mennesker, kan forskere bedre forstå de fysiske egenskapene til begge gruppene og deres migrasjon og interaksjoner i fortiden.