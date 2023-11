Ny oppdagelse: Mennesker har sesongmessige endringer i søvnmønstre

En fersk studie utført ved Clinic for Sleep & Chronomedicine i Berlin har avslørt at mennesker gjennomgår sesongmessige endringer i søvnmønsteret. Forskningen, publisert i tidsskriftet Frontiers in Neuroscience, involverte 188 frivillige som tilbrakte tre netter i et laboratoriemiljø der søvnen deres ble nøye overvåket.

Studien fant at i vintermånedene har forsøkspersoner en tendens til å sove lenger med opptil 60 minutter. I tillegg brukte deltakerne omtrent 25 minutter mindre tid på å gå inn i rask øyebevegelse (REM) søvn om høsten sammenlignet med våren. I gjennomsnitt opplevde individer omtrent 30 minutter mer REM-søvn om vinteren enn om våren. Interessant nok var det en signifikant nedgang i slow-wave-søvn, den dypeste formen for ikke-raske øyebevegelser (NREM), i løpet av høstmånedene.

Funnene utfordrer den konvensjonelle troen på at mennesker i stor grad har eliminert påvirkningen av sollys på deres oppførsel. Til tross for at de bodde i et godt opplyst bymiljø, viste deltakerne fortsatt sesongvariasjoner i søvnmønsteret.

Mens studiegruppen var relativt liten og besto av personer med søvnløshet eller depresjon, var forskjellen i søvnvarighet mellom sommer og vinter sannsynligvis betydelig. Ytterligere forskning som involverer et større og sunnere utvalg er nødvendig for å validere funnene.

FAQ

Spørsmål: Hva var hovedfunnene i studien?

A: Studien fant at i løpet av vintermånedene sov deltakerne lenger og opplevde mer REM-søvn sammenlignet med våren. Det var også en betydelig nedgang i slow-wave søvn i løpet av høstmånedene.

Spørsmål: Bodde studiedeltakerne i godt opplyste byområder?

A: Ja, studiedeltakerne var urbane beboere i en stor moderne metropol der kunstig lys er utbredt.

Spørsmål: Gjelder disse funnene alle individer?

A: Studien involverte personer med søvnløshet eller depresjon, så ytterligere forskning er nødvendig for å avgjøre om disse søvnmønstrene er konsistente i den generelle befolkningen.

Spørsmål: Hva er implikasjonene av disse funnene?

A: Funnene tyder på at mennesker har iboende sesongvariasjoner, og søvnvaner bør justeres for å imøtekomme det økte søvnbehovet om vinteren.

Spørsmål: Hvilke anbefalinger ble gitt basert på studien?

A: Forskerne foreslår at det å legge seg tidligere om vinteren kan bidra til å forbedre søvnkvaliteten og varigheten.

kilder: