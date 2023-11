Menneskelige aktiviteter forårsaker en syvdobling i atmosfærisk kvikksølvkonsentrasjon: en ny metode for estimering

By

En fersk studie utført av Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) har avslørt det alarmerende faktum at menneskelige aktiviteter har eskalert konsentrasjonen av kvikksølv i atmosfæren vår med en svimlende syvdobling siden 1500 e.Kr. Denne betydelige økningen i kvikksølvnivåer utgjør en trussel mot både menneskers helse og miljøet.

Forstå naturlige kvikksølvutslipp

Forskerteamet, ledet av professor Elsie M. Sunderland, utviklet en banebrytende metode for nøyaktig å estimere de årlige utslippene av kvikksølv fra vulkaner – de største naturlige utslipperne av dette giftige elementet. Ved å kombinere nøyaktig estimering av vulkansk kvikksølvutslipp med en datamodell, var forskerne i stand til å rekonstruere de atmosfæriske kvikksølvnivåene før menneskelig inngripen.

Menneske-induserte kilder til kvikksølv

Før menneskelige aktiviteter begynte å forstyrre den naturlige syklusen, inneholdt atmosfæren omtrent 580 megagram kvikksølv. Andre uavhengige studier utført for å vurdere atmosfæriske data har imidlertid vist at innen 2015 hadde kvikksølvinnholdet skutt i været til rundt 4,000 Mg, nesten syv ganger den naturlige grunnlinjen. De primære synderne som er ansvarlige for denne alarmerende økningen inkluderer utslipp fra kullkraftverk, industrielle aktiviteter, avfallsforbrenning og gruvedrift.

Konsekvensen for menneskers helse og miljø

Kvikksølv, spesielt i form av metylkvikksølv, er et potent nevrotoksisk middel som bioakkumuleres i fisk og andre organismer, og utgjør en trussel for både vannlevende dyreliv og mennesker som spiser forurenset fisk. Professor Sunderland understreker viktigheten av å forstå den naturlige kvikksølvsyklusen som en grunnlinje for politikk rettet mot å redusere kvikksølvutslipp og forstå den fulle innvirkningen av menneskelige aktiviteter på miljøet.

Innsikt fra studien

På grunn av den minimale tilstedeværelsen av kvikksølv i atmosfæren, er det praktisk talt umulig å oppdage selv et nanogram av det i en kubikkmeter luft via satellitt. For å overvinne denne hindringen brukte forskerne svoveldioksid, en viktig komponent i vulkanske utslipp, som en proxy for kvikksølv. Ved å analysere svoveldioksidnivåene og bruke den atmosfæriske modellen GEOS-Chem, estimerte teamet spredningen av vulkansk kvikksølv på global skala.

Studien oppdaget at mens vulkanske utslipp bidrar til atmosfæriske kvikksølvkonsentrasjoner, utgjør de bare en liten brøkdel i de fleste regioner over hele verden. Imidlertid viser visse områder som Sør-Amerika, Middelhavet og Stillehavets Ring of Fire høyere nivåer av vulkansk kvikksølvutslipp, noe som gjør det utfordrende å spore bidragene fra menneskelige aktiviteter.

Implikasjoner av studien

Å forstå betydningen av vulkanske utslipp i spesifikke regioner er avgjørende for nøyaktig å kunne vurdere de langsiktige trendene for kvikksølv i fisk, luft og hav. Ved å korrigere for den naturlige variasjonen i vulkansk påvirkning, kan forskere få verdifull innsikt i virkningen av menneskelige aktiviteter. Denne kunnskapen hjelper til med utviklingen av effektive strategier for å redusere kvikksølvforurensning og beskytte både menneskers helse og miljøet.

