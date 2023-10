Asteroide 12P/Pons-Brooks kan være synlig for det blotte øye i 2024

Kometen 12P/Pons-Brooks, kjent for sin kryovulkaniske aktivitet, skal passere nærmest jorden 21. april 2024. Med en diameter på omtrent 18.6 km har den potensial til å bli synlig for det blotte øye under dette nære møtet.

Kryovulkanisme, også kjent som kald vulkanisme, er en geologisk prosess der iskalde materialer, som vann, ammoniakk eller metan, bryter ut fra det indre av et himmellegeme i stedet for smeltet stein. Disse kryovulkanene finnes ofte i iskalde kropper som kometer og noen måner i det ytre solsystemet.

Kometen 12P/Pons-Brooks ble først oppdaget av astronomen Jean Louis Pons i 1812, og senere uavhengig gjenoppdaget av William Robert Brooks i 1883. Den følger en elliptisk bane rundt Solen, med en gjennomsnittlig periode på omtrent 70.5 år.

Under sin nærmeste tilnærming til jorden i 2024, er det en mulighet for at 12P/Pons-Brooks kan være synlig for det blotte øye. Dette betyr at stjernekiggere, uten hjelp av teleskoper eller kikkerter, kan være i stand til å se kometen på nattehimmelen. Synligheten til kometer kan imidlertid noen ganger være uforutsigbar, da den avhenger av faktorer som kometens lysstyrke og nærhet til jorden.

Kometer er sammensatt av en blanding av flyktige materialer, som vannis, støv, karbondioksid og metan. Når en komet kommer nærmere solen, får varmen disse flyktige materialene til å fordampe og produsere en glødende koma, eller atmosfære, rundt kjernen. Denne glødende komaen og kometens hale er det som gjør kometer synlige fra jorden.

Det er viktig for astronomi-entusiaster å holde seg oppdatert på den siste informasjonen og spådommene angående sikten til kometen 12P/Pons-Brooks i 2024. Med riktige værforhold og en klar nattehimmel er det en sjanse til å se denne kryovulkaniske kometen med den nakne øye.

