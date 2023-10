Hubble tar et fantastisk bilde av den røde tåken Westerhout 5

Dette ferske bildet fra NASA/ESA Hubble-romteleskopet viser en fantastisk scene i levende røde fargetoner. Fotografiet fremhever et lite område i tåken Westerhout 5, som ligger omtrent 7,000 lysår unna Jorden. Bildet avslører en fascinerende funksjon kjent som en frittflytende fordampende gasskule (frEGG).

frEGG, representert som et mørkt rumpetroll-formet område mot øvre sentrum-venstre, har to navn – [KAG2008] kule 13 og J025838.6+604259. Disse frEGGene tilhører kategorien fordampende gasskuler (EGG). Både frEGGs og EGGs er tettere gasslommer som er mer motstandsdyktige mot fotofordampning sammenlignet med gassen rundt. Fotofordampning oppstår når intens stråling, vanligvis sendt ut av unge, varme stjerner, ioniserer og sprer gass.

EGG ble først identifisert relativt nylig, spesielt på spissen av de ikoniske Pillars of Creation avbildet av Hubble i 1995. På den annen side ble frEGG klassifisert enda mer nylig og utmerker seg ved sin løsrevne og karakteristiske "hode-hale"-form. Astronomer er spesielt fascinert av disse EGG og frEGG fordi deres tetthet beskytter gassen i dem mot intens ultrafiolett (UV) stråling, som er rikelig i områder rike på unge stjerner. Denne relative opasiteten antas å være avgjørende for dannelsen av protostjerner, med mange frEGGs og EGGs som fungerer som barnehager for nye stjerner.

I dette bemerkelsesverdige bildet fremstår frEGG som et mørkt område midt i et hav av rødt lys. Den røde fargen tilsvarer en type lysutslipp kjent som H-alfa-utslipp. Denne emisjonen skjer når et energisk elektron i et hydrogenatom frigjør en bestemt mengde energi, noe som resulterer i det tydelige røde lyset.

Dette fengslende bildet gir astronomer verdifull innsikt i de intrikate prosessene som er involvert i stjernedannelse i tåker som Westerhout 5.

Kilde: European Space Agency (ESA)