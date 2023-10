En mystisk kosmisk hendelse har produsert et spektakulært utbrudd av blått lys i rommet mellom to galakser over 3 milliarder lysår unna. Denne hendelsen er kjent som en lysende rask blå optisk transient (LFBOT), som er et sjeldent og forvirrende astronomisk fenomen.

LFBOT-er er fortsatt ikke fullt ut forstått, med den første, kalt "The Cow" (AT2018cow), som ble observert i 2018. Kua var eksepsjonelt lyssterk, opptil 100 ganger lysere enn en typisk supernova, og viste uvanlig oppførsel. Den bleknet i løpet av få dager, i motsetning til ukene eller månedene som supernovaer normalt forblir lyse.

Lignende lysutbrudd, som oppdages omtrent en gang i året, er oppkalt etter dyr basert på de tre siste bokstavene i betegnelsen deres. Noen eksempler inkluderer kamelen, koalaen og den tasmanske djevelen. Den nyeste LFBOT, med kallenavnet "the Finch" (AT2023fhn), ble oppdaget av Zwicky Transient Facility ved Palomar Observatory i California 10. april.

Finkens spektrum, målt av Gemini South-teleskopet i Chile, avslørte en temperatur på omtrent 20,000 3 grader Celsius. Dette er varmt, men ikke så varmt som massive stjerner eller supernovaer. Finkens rødforskyvningsmålinger indikerer at den befinner seg omtrent XNUMX milliarder lysår unna, en avstand som bare Hubble-romteleskopet kan løse.

Det som imidlertid overrasket astronomene mest var Finchs beliggenhet. Tidligere LFBOT-er ble observert i spiralarmene til galakser, men finken ble funnet i det intergalaktiske rommet, plassert mellom en stor spiralgalakse og en liten galakse. Dette utfordrer muligheten for at det kan være supernovaen til en eksploderende massiv stjerne, ettersom massive stjerner vanligvis ikke har nok tid til å reise slike avstander før de går til supernova.

Forskere utforsker for tiden to potensielle forklaringer på finkens opprinnelse. En mulighet er at det er et resultat av forstyrrelsen av en stjerne av et svart hull med middels masse. En annen hypotese er at det var en kilonova, eksplosjonen som oppstår når to nøytronstjerner eller en nøytronstjerne og et sort hull kolliderer.

Oppdagelsen av finken reiser flere spørsmål enn svar. Ytterligere forskning er nødvendig for å fastslå den sanne årsaken til denne fascinerende kosmiske hendelsen. Funnene har blitt akseptert for publisering i tidsskriftet Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

kilder:

