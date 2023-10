Hubble-romteleskopet fanger et vakkert "ansikts-på"-bilde av spiralgalaksen

Hubble-romteleskopet har avduket et fantastisk nytt bilde av spiralgalaksen IC 5332. Plassert omtrent 30 millioner lysår unna i stjernebildet Sculptor, gir galaksens ansikt-på-visning et majestetisk syn. Bildet viser dens store, sirkulære struktur, med løst viklede spiralarmer utsmykket med klynger av sterkt glødende stjerneformasjon.

Når vi sier at en galakse er «ansikt-på», betyr det at den virker sirkulær og skiveformet når den ses fra jorden. Dette perspektivet gir oss et klart utsiktspunkt for å observere galaksens intrikate trekk. I motsetning til dette vil en "kant-på"-visning gi et sammenklemt, ovalt utseende, noe som minimerer vår synlighet av galaksens spiralarmer.

IC 5332 er klassifisert som en SABc-type galakse, noe som indikerer at den mangler en fremtredende sentral stangstruktur og at spiralarmene ikke er tett viklet. Rundt to tredjedeler av spiralgalaksene har en distinkt stangformet struktur i midten, mens andre har usperrede spiralarmer som stammer fra et enkelt punkt. IC 5332 faller inn i mellomkategorien, betegnet med "SAB" i sin klassifisering.

Selv om denne galaksen har veldefinerte armer av klare stjerner som strekker seg fra dens tette, lysende kjerne, er ikke spiralarmene i seg selv tett viklet. Dette er grunnen til at den er tildelt en liten "c" på klassifiseringsskalaen, med "a" som indikerer tett sårede armer og "d" som representerer løst sårede armer.

Hubble-teleskopet fortsetter å forbløffe oss med sin evne til å fange fascinerende utsikt over fjerne galakser. Gjennom observasjonene får vi innsikt i universets enorme skjønnhet og kompleksitet.

kilder:

– Embetsmenn i European Space Agency (ESA).

– Bildekreditt: ESA/Hubble & NASA, R. Chandar, J. Lee og PHANGS-HST-teamet