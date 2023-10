Nytt Galaxy-bilde avslører sjeldne funn

By

Hubble-romteleskopet har gitt et fengslende bilde av NGC 612, en aktiv linseformet galakse som ligger omtrent 400 millioner lysår fra Jorden. Denne galaksen ble oppdaget av den britiske astronomen John Herschel i 1837, og er lett synlig fra den sørlige halvkule.

NGC 612 er ikke bare en aktiv galakse, men faller også inn under kategorien en Seyfert-galakse, den vanligste typen aktiv galakse. Nærmere bestemt er den klassifisert som en Type II Seyfert, noe som indikerer at stoffet rundt midten beveger seg rolig rundt kjernen. Et spennende kjennetegn ved NGC 612 er dens ganske unge stjerner, anslått til å være mellom 40 og 100 millioner år gamle.

Det som skiller NGC 612 er dens status som en sjelden ikke-elliptisk radiogalakse, noe som betyr at den har betydelige radioutslipp. Tilknytningen til radiokilden PKS 0131-36 er et uvanlig trekk, ettersom bare fem slike radioutsendende linseformede galakser har blitt identifisert så langt i universet.

Forskere har foreslått flere teorier for å forklare de uvanlige radioutslippene observert i NGC 612. En mulighet tyder på at disse utslippene var et resultat av en tidligere interaksjon med en ledsagende spiralgalakse. En annen hypotese undersøker galaksens lyse og dominerende bule, som ligner bulene som finnes i elliptiske radiogalakser.

Hubble-romteleskopet, et samarbeid mellom NASA og ESA, har spilt en avgjørende rolle i å observere og fremme vår forståelse av universet. Oppskytingen i 1990 ombord på Space Shuttle Discovery utstyrte den med synlige og infrarøde funksjoner, noe som muliggjorde enestående klarhet og presisjon ved studier av himmelobjekter.

