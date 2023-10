Hubble-teleskopet tar et slående bilde av NGC 6951: En mellomspiralgalakse

Et fantastisk nytt bilde tatt av NASAs Hubble-romteleskop viser skjønnheten til NGC 6951, en mellomliggende spiralgalakse som ligger 78 millioner lysår unna i stjernebildet Cepheus. Bildet avslører knallblå spiralarmer som virvler rundt det hvite sentrum av galaksen.

NGC 6951 har fascinert astronomer på grunn av sin unike stjernehistorie. For rundt 800 millioner år siden opplevde galaksen en periode med intens stjernedannelse. Etter en pause på 300 millioner år ble stjernefødselen gjenopptatt igjen. Gjennomsnittsalderen for stjernehopene i NGC 6951 er beregnet til å være mellom 200 og 300 millioner år gamle, men noen hop går tilbake en milliard år. Disse stjernehopene fremstår som knallblå nålestikk midt i turbulente områder av gass, avbildet i mørkerødt.

NGC 6951 er klassifisert som en Type II Seyfert-galakse, preget av dens utslipp av store mengder infrarød stråling og tilstedeværelsen av saktegående gassformig materiale nær sentrum. Noen forskere klassifiserer den også som en galakse med lavionisering av kjernefysiske utslippslinjer (LINER), som sender ut svakt ioniserte eller nøytrale atomer. NGC 75,000 strekker seg over omtrent 6951 XNUMX lysår og er synlig fra den nordlige halvkule på grunn av sin nærhet til den nordlige himmelpolen.

Sentrum av NGC 6951 er vert for et supermassivt sort hull omkranset av en ring av stjerner, gass og støv som strekker seg over omtrent 3,700 lysår. Denne strukturen, kjent som den «cirkumkjernering», har dannet stjerner i omtrent 1 til 1.5 milliarder år. Forskere mistenker at interstellar gass strømmer gjennom galaksens tette stang for å nå den sirkulære ringen, og gir drivstoff til pågående stjernedannelse. Omtrent 40 % av massen i ringen består av relativt nye stjerner, mindre enn 100 millioner år gamle. Spiralbaner av støv forbinder galaksens sentrum med dens ytre områder, og bidrar med ytterligere materiale for fremtidig stjernedannelse.

NGC 6951 har vært vitne til flere eksplosive hendelser i form av supernovaer. Astronomer har registrert opptil seks supernovaer i galaksen i løpet av de siste 25 årene. Disse stjerneeksplosjonene gir verdifull innsikt i stamstjernene, inkludert deres alder, lysstyrke og posisjon.

Bildet av NGC 6951 ble laget ved hjelp av data samlet inn av Hubbles Wide Field Camera 3 og Advanced Camera for Surveys i både synlig og infrarødt lys.

