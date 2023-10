The Orionid Meteor Shower for å lyse opp himmelen

Meteorregn Orionid, som begynte 2. oktober og vil fortsette til 7. november, skal nå toppen på lørdag. Selv om ugunstige værforhold i Storbritannia kan hindre sikten, kan skygazere i andre deler av verden være vitne til dette astronomiske opptoget. Dusjen stammer fra rusk etterlatt av Halleys komet, en av de mest kjente kometene i historien. Når kometen går i bane rundt solen, brytes små fragmenter bort og danner et spor av støv og is. Når disse restene kommer inn i jordens atmosfære med en rask hastighet på 41 miles per sekund, brenner de opp på grunn av friksjon, og skaper striper av lys.

Denne meteorskuren har en betydelig plass i den årlige himmelske begivenhetskalenderen. Dr. Minjae Kim, en fysiker fra University of Warwick, beskriver det som en unik mulighet for de som gikk glipp av sjansen til å se Halleys komet. Mens selve kometen bare passerer Jorden hvert 75.–76. år, inntreffer Orionid-meteorregnene årlig, og gir en viss kompensasjon til de som kan ha gått glipp av kometens utseende. Meteorbyger er oppkalt etter stjernebildet de ser ut til å stamme fra, og når det gjelder Orionidene, ser de ut til å komme fra Orion-retningen.

For å observere Orionid meteorregn vil den beste tiden være mellom midnatt og soloppgang lørdag 21. oktober. Denne hendelsen kan sees fra både den nordlige og sørlige halvkule, men sikten vil være bedre på klar himmel. Det anbefales å finne et mørkt utested med minimal lysforurensning. Meteorene vil være synlige over hele himmelen, så å velge en vid åpen plass vil gi bedre skanning av den himmelske skjermen. Siden tidspunktet for meteorer som krysser himmelen er uforutsigbart, kan det være et ventespill. Å ta med drikke og snacks kan forsterke opplevelsen.

Hvis du ikke klarer å overvære meteorskuren på lørdag, vil det fortsatt være muligheter for å se den i maksimal fase frem til rundt 28. oktober.

