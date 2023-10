The Orionids: A Spectacular Meteor Shower

Orionids meteorregn, en av de mest kjente og mest pålitelige meteorregnene, er et syn å se. Hvis du noen gang har lurt på disse stjerneskuddene på nattehimmelen, er det viktig å vite at de faktisk ikke er stjerner, men meteoroider, som er steiner som reiser i verdensrommet. Disse meteoroidene kan variere i størrelse fra små rullesteiner og sand til større gjenstander.

Når jorden beveger seg gjennom sin bane rundt solen, løper den av og til inn i disse meteoroidene ved en tilfeldighet. Faktisk treffer omtrent 48 tonn materiale fra verdensrommet jorden hver dag. Når disse meteoroidene kommer inn i jordens atmosfære, blir de meteorer. Orionidene, med en gjennomsnittshastighet på rundt 61 km/s, brenner opp i store høyder, og skaper lyse striper på himmelen som er synlige i kort tid.

Meteorbyger som Orionidene er ikke tilfeldige møter med meteoroider. De oppstår når jorden passerer gjennom tettere områder av romavfall etterlatt av kometer når de reiser rundt solen. Kometer er laget av løst materiale som holdes sammen av frosne gasser, og når jorden møter dette rusk, resulterer det i en spektakulær visning av meteorer som strekker seg gjennom himmelen.

Spesielt Orionidene er av interesse fordi de er knyttet til Halleys komet. Halleys komet, som fullfører en bane hvert 75. år, etterlater seg et spor av løse steinsprut når isen blir til gass når den nærmer seg solen. Når jorden passerer gjennom dette rusk, opplever vi Orionids meteorregn.

For å nyte meteorregn som Orionidene, er det ikke nødvendig med noe spesielt utstyr. Det er imidlertid viktig å velge riktig tidspunkt og sted. Meteorbyger er oppkalt etter konstellasjoner, som indikerer retningen meteorene kommer inn i atmosfæren fra. For orionidene ligger strålen i stjernebildet Orion, like oppe til venstre på skulderen. Den mest lovende tiden på natten for å observere orionidene er vanligvis andre halvdel.

Orionidene begynner i begynnelsen av oktober og slutter i begynnelsen av november, med toppen 21.-22. oktober 2023. I løpet av toppen kan du forvente å se et gjennomsnitt på 40-70 meteorer i timen. Lysforurensning kan hindre sikten, så det er viktig å finne et sted unna sterkt lys. I tillegg er det avgjørende å la øynene tilpasse seg mørket i 20 til 30 minutter for å oppdage selv de svakeste meteorene.

Meteortitting er en fantastisk aktivitet som lar deg gå utenfor din travle rutine og få kontakt med universet. Det krever tålmodighet, samt en følelse av ro og bevissthet om omgivelsene. Så ta en varm drink, finn et komfortabelt sted og nyt den fantastiske fremvisningen av Orionids meteorregn.

Definisjoner:

– Meteoroid: Steiner som reiser i verdensrommet.

– Meteor: En meteoroid som har kommet inn i jordens atmosfære og brenner opp.

– Meteordusj: En himmelsk begivenhet der flere meteorer kan observeres som stammer fra den samme strålen.

– Comet: En skitten snøball laget av løst materiale holdt sammen av frosne gasser.

– Radiant: Punktet på himmelen som meteorene i en meteorregn ser ut til å stamme fra.

