Ny artikkel: To NASA-astronauter forbereder seg på historisk romvandring

To NASA-astronauter gjør de siste forberedelsene til en banebrytende romvandring utenfor den internasjonale romstasjonen (ISS) for å utføre kritisk vedlikeholdsarbeid i lav jordbane. Denne milepælen markerer andre gang i historien at to kvinner drar ut sammen fra romstasjonen.

Planlagt å starte klokken 8:05 ET på onsdag, er romvandringen forventet å vare i omtrent seks og en halv time. Spennende nok vil NASA gi live dekning av den ekstravehikulære aktiviteten på ulike plattformer, inkludert NASAs YouTube-kanal, NASA-appen og NASA TV. I tillegg kan du stille inn via den dedikerte kringkastingsfeeden.

Under dette viktige oppdraget vil NASA-astronautene Jasmin Moghbeli og Loral O'Hara påta seg flere viktige oppgaver. De vil begynne med å fjerne en elektronikkboks fra en kommunikasjonsantenne på romstasjonen. Videre vil de erstatte en av de 12 trillebærende sammenstillingene, som spiller en viktig rolle i å rotere solarrayene til ISS for å spore solen mens den kretser rundt jorden.

Spesielt har denne romvandringen enorm betydning siden den vil være den første for både Moghbeli og O'Hara. Den følger også den historiske presedensen som ble satt i 2019 da NASA-astronautene Christina Koch og Jessica Meir la ut på verdens første romvandring for kvinner, og beviste effektivt kvinnenes evner og bidrag til romutforskning.

Opprinnelig planlagt til 12. oktober, ble romvandringen forsinket på grunn av en kjølevæskelekkasje fra en reserveradiator på den russiske modulen. Nylig inspeksjon avslørte en boble med gjenværende kjølevæske som lekket ut under en romvandring 25. oktober, noe som førte til at de russiske astronautene returnerte til stasjonen. Selv om NASA ikke har gitt en oppdatering om lekkasjen, er det håp om at den ikke vil påvirke den kommende romvandringen.

Gjennom disse ekstraordinære bestrebelsene fortsetter NASA å flytte grensene for romutforskning samtidig som de sikrer vedlikehold og jevn drift av ISS. Den inspirerende innsatsen til astronautene Moghbeli og O'Hara tjener som et bevis på engasjementet og dyktigheten til hele NASA-teamet.

Ofte Stilte Spørsmål

1. Hva er en romvandring?

En romvandring, også kjent som en ekstravehikulær aktivitet (EVA), er når en astronaut forlater romfartøyet sitt for å utføre oppgaver og reparasjoner ute i rommets vakuum.

2. Hva er den internasjonale romstasjonen (ISS)?

Den internasjonale romstasjonen (ISS) er en beboelig romstasjon i lav bane rundt jorden. Det fungerer som et forskningslaboratorium, observatorium og bolig for astronauter fra forskjellige land.

3. Hvor lenge vil romvandringen vare?

Romvandringen er estimert til å vare rundt seks og en halv time, med start klokken 8:05 ET.

4. Hvor kan jeg se livedekningen av romvandringen?

NASA vil gi live dekning av romvandringen på deres offisielle YouTube-kanal, NASA-appen og NASA TV.