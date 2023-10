Gjør deg klar for Draconid Meteor Show denne helgen

Draconid-meteorskuren er satt til å nå toppen 8. oktober, noe som gjør det til en perfekt helgeaktivitet for stjernekikkere. I motsetning til mange andre meteorbyger, er drakonidene synlige like etter kvelden og hele kvelden, så det er ikke nødvendig å være oppe til sent. Denne bygen er imidlertid på den sparsomme siden, med bare rundt 10 meteorer som strekker seg over himmelen i timen.

Draconid meteorregn er skapt av rusk fra kometen 21P/Giacobini-Zinner. Den har fått navnet sitt fra stjernebildet Draco the Dragon, ettersom meteorene ser ut til å komme fra den retningen. Disse meteorene beveger seg langsommere enn de i andre byger, noe som gjør dem synlige i ett eller to sekunder. I tillegg, med bare 23 % opplyst månen, vil de svake meteorene være lettere å få øye på når natten faller på.

Mens drakonidene vanligvis er en mild regn, har det vært tilfeller der den ble til en meteorstorm, med tusenvis av meteorer i timen. Sist gang dette skjedde var i 2018, og neste mulige utbrudd vil ikke skje før i 2025. For å fange meteorregn, er alt du trenger en liggende plenstol eller et behagelig sted å ligge og et vidt utsyn til himmelen. Å unngå lysforurensning er ideelt for bedre synlighet.

Hvis Draconidene ikke lever opp til dine forventninger eller dårlig vær blokkerer utsikten, er det flere andre meteorregn å se frem til i år. Orionidene, sørlige tauridene, nordlige tauridene, Leonidene, Geminidene og Ursidene har alle toppdatoer mellom oktober og desember. I tillegg er det noen flere bemerkelsesverdige himmelbegivenheter, for eksempel den ringformede solformørkelsen 14. oktober og den delvise måneformørkelsen 28. oktober. Pass på å ta kameraet for noen time-lapse-videoer eller langeksponeringsfotografering.

Så gjør deg klar for en blendende visning av meteorer denne helgen, og ikke glem å finne et mørkt sted unna byens lys for den beste opplevelsen.

Definisjoner:

– Meteorregn: En himmelhendelse som skjer når jorden passerer gjennom ruskspor etterlatt av kometer og asteroider, noe som får stein- og isbiter til å komme inn i jordens atmosfære og brenne opp, og skape synlige lysstriper.

– Meteorstorm: En uvanlig hendelse under en meteorregn der et eksepsjonelt høyt antall meteorer er synlige per time.

