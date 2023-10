Gjør deg klar for de spektakulære solformørkelsene i 2023 og 2024

I årene 2023 og 2024 vil to fengslende himmelbegivenheter skje i USA: en ringformet solformørkelse og en total solformørkelse. For å se disse fantastiske hendelsene trygt, er det viktig å være forberedt med riktig utstyr.

Den første hendelsen, en ringformet solformørkelse, vil finne sted 14. oktober 2023. Denne formørkelsen vil være synlig fra Oregon til Texas, med den maksimale formørkelsen kjent som ringformørkelse som dekker 90 % av solen. Under toppen av formørkelsen vil de ytre kantene av solen skape en fantastisk "ring av ild"-effekt. Det er avgjørende å bruke solfilterbriller gjennom hele denne formørkelsen.

Den andre hendelsen, en total solformørkelse, vil finne sted 8. april 2024, og vil være synlig fra Texas til Maine. Under en total solformørkelse passerer månen mellom solen og jorden, og blokkerer solens ansikt fullstendig i flere minutter. Det er trygt å fjerne solformørkelsesbrillene under totaliteten, men de må brukes før og etter denne fasen, ettersom solen blir synlig igjen. Bare de som befinner seg innenfor en 115 mil bred sti vil være vitne til den fulle formørkelsen, mens resten av USA vil oppleve en delvis formørkelse.

For å se disse solformørkelsene trygt, er det viktig å bruke briller med solfiltre, også kjent som formørkelsesbriller. Disse brillene bør oppfylle den internasjonale ISO 12312-2-standarden for direkte solvisning, da vanlige solbriller ikke er tilstrekkelig. Det er viktig å merke seg at briller kjøpt fra nettforhandlere som Amazon eller eBay kanskje ikke er pålitelige, siden noen selgere kanskje ikke har testet produktene sine for sikkerhet.

Det anbefales å bruke American Astronomical Society sin sikre leverandørliste ved kjøp av solformørkelsesbriller eller solfiltre. I tillegg kan store butikker som Home Depot, Lowe's og Walmart selge ISO-kompatible formørkelsesbriller så lenge beholdningen rekker. Det er viktig å inspisere brillene for eventuelle skader, for eksempel riper eller løse filtre, før bruk.

Merk av i kalenderen for de fantastiske solformørkelsene i 2023 og 2024, og husk å prioritere sikkerheten din ved å bruke riktig øyebeskyttelse. Nyt de bemerkelsesverdige astronomiske hendelsene som naturen har i vente for oss.

Definisjoner:

En ringformet solformørkelse er en type formørkelse der månen er lengst fra jorden, noe som resulterer i at solen vises som en lys ring, eller ring, rundt månen.

En total solformørkelse oppstår når månen blokkerer solen fullstendig, noe som resulterer i en kort periode med mørke på dagtid.

Solfilterglass er glass med spesialformål som beskytter øynene mot skadelig solstråling under formørkelser, og muliggjør sikker visning av solen.

ISO 12312-2-standarden er en internasjonal sikkerhetsstandard for filtre som brukes ved direkte sol-visning.

kilder:

– American Astronomical Society

– NASA