Solsikker bruker en unik metode for å spore solen, viser undersøkelser

Solsikker er kjent for sin evne til å snu ansiktet og følge solen mens den beveger seg over himmelen. Den nøyaktige mekanismen bak denne oppførselen har imidlertid forblitt et mysterium til nå. En fersk studie utført av plantebiologer ved University of California, Davis, har kastet lys over hvordan solsikker "ser" solen og avslørt en ny mekanisme som skiller seg fra tidligere antakelser.

I motsetning til hva planteforskere hadde trodd, stoler ikke solsikker på den samme fototropismemekanismen som lar andre planter vokse mot en lyskilde. I stedet viser solsikker heliotropisme, en unik evne til å aktivt spore solens bevegelser. Forskerne fant at solsikker oppnår dette ved å vokse litt mer på østsiden av stilkene i løpet av dagen, noe som får hodene deres til å snu vestover. Om natten vokser de mer på vestsiden, og får hodet til å svinge tilbake mot øst.

Det er viktig at studien også avdekket at genene som er ansvarlige for heliotropisme i solsikker er forskjellige fra de som er assosiert med fototropisme i andre planter. Når solsikker ble dyrket innendørs mot en lyskilde, ble genene assosiert med fototropin aktivert. Men når de ble dyrket utendørs og utsatt for sollys, ble det observert et tydelig mønster av genuttrykk.

Selv om de spesifikke genene som er involvert i heliotropisme ikke er identifisert ennå, utelukket forskerne fototropinbanen som vanligvis er forbundet med lyssensing i planter. Ytterligere forskning vil undersøke proteinregulering i solsikker for å avsløre de molekylære banene som er ansvarlige for heliotropisme.

Denne banebrytende oppdagelsen gir ikke bare innsikt i den fascinerende oppførselen til solsikker, men har også bredere implikasjoner. Den fremhever viktigheten av å ta hensyn til naturlige miljøforhold når man studerer planter i kontrollerte laboratoriemiljøer. Funnene i denne studien utfordrer tidligere antakelser og baner vei for en dypere forståelse av lysfølende mekanismer i planter.

FAQ:

Spørsmål: Hva er heliotropisme?

A: Heliotropisme er en plantes evne til å følge solens bevegelser.

Spørsmål: Hva er fototropisme?

Svar: Fototropisme er en plantes evne til å vokse mot en lyskilde.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom heliotropisme og fototropisme?

A: Heliotropisme innebærer aktivt sporing av solens bevegelse, mens fototropisme refererer til å vokse mot en lyskilde.

Spørsmål: Hvordan viser solsikker heliotropisme?

A: Solsikker vokser litt mer på østsiden i løpet av dagen, noe som får hodet til å snu vestover. Om natten vokser de mer på vestsiden, og får hodet til å svinge tilbake mot øst.

Spørsmål: Hva avslørte studien om solsikkegener?

A: Studien fant at genene som er ansvarlige for heliotropisme i solsikker er forskjellige fra de som er assosiert med fototropisme i andre planter.

kilde: Phys.org