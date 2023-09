Forskere studerer helsefarer og løsninger for fremtidige romreiser

Med det økende antallet bemannede oppdrag til verdensrommet og planer for et fremtidig oppdrag til Mars, jobber forskere for å redusere helsefarene som følger med romfart. En av hovedbekymringene er romstråling. Astronauter som reiser utenfor den internasjonale romstasjonen blir utsatt for kontinuerlig stråling, som kan ha skadelige effekter på nerve- og kardiovaskulærsystemet. NASA utvikler teknologi for å beskytte astronauter mot stråling, inkludert å bygge avbøyningsmaterialer inn i romfartøyer og romdrakter. Visse dietter og kosttilskudd, for eksempel enterade, kan også bidra til å minimere effekten av strålingseksponering.

Gravitasjonsendringer i rommet utgjør også en risiko for astronauter. Uten effekten av jordens tyngdekraft, kan muskler og bein forringes over lange perioder. For å motvirke dette, må astronauter trene og ta kosttilskudd, som bisfosfonat, for å opprettholde muskel- og skjeletthelsen. Mikrogravitasjon påvirker også sirkulasjonssystemet, og får væsker til å flytte seg mot hodet. Dette kan føre til utvidelse av væskefylte rom i hjernen og bidra til romfart-assosiert nevro-okulært syndrom, som påvirker strukturen og funksjonen til øynene. Forskere undersøker bruken av spesialiserte bukser for å omfordele væsker i kroppen og dempe disse effektene.

I tillegg til fysiske helsefarer, kan isolasjonen av romfart også ha dype effekter på mental helse. Å bo og jobbe tett sammen med den samme gruppen mennesker i flere måneder, uten å kunne se familie eller venner, kan være mentalt utfordrende. Astronauter må lære å håndtere ekstrem isolasjon og ta skritt for å opprettholde sitt mentale velvære under langvarige romoppdrag.

Totalt sett, ettersom romfart blir mer vanlig og planer for fremtidige oppdrag til Mars er i gang, er det avgjørende for forskere å studere og utvikle løsninger for helsefarene astronauter kan møte. Ved å møte disse utfordringene kan vi sikre astronautenes sikkerhet og velvære på deres reiser til stjernene.

Definisjoner:

1. Kevlar: En sterk, varmebestandig syntetisk fiber som brukes i beskyttende klær og materialer.

2. Polyetylen: En lett, slitesterk og fleksibel polymer som ofte brukes i ulike bruksområder, inkludert emballasje og plastprodukter.

3. Enterade: Et kosttilskudd som brukes til å lindre gastrointestinale bivirkninger av stråleeksponering, også brukt hos kreftpasienter under strålebehandling.

4. Bisfosfonat: En klasse medikamenter som brukes til å forhindre bennedbrytning og behandle osteoporose.

kilder:

– Originalartikkel: «How to mitigate risks of radiation and other hazards from space travel» av Janelle Wheat og Angela Hill, The Conversation.