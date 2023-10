Origami: Fra gammel kunst til moderne løsninger innen rom og ingeniørkunst

By

Origami, den eldgamle japanske kunsten å brette papir, blir nå brukt til å løse moderne problemer på forskjellige felt som romutforskning, ingeniørfag, matematikk og medisin. En romfartsingeniør, Manan Arya, har brukt origami for å låse opp universets hemmeligheter.

I romutforskning kan gjenskinnet fra stjerner hindre oppdagelsen av jordlignende planeter nær sollignende stjerner. Det reflekterte lyset fra disse planetene er omtrent 10 milliarder ganger svakere enn stjernelyset, noe som gjør det vanskelig å oppdage. Arya har jobbet med en løsning for å blokkere stjernelys i et univers som potensielt inneholder milliarder av stjerner. Han mener at origami kan spille en avgjørende rolle i denne bestrebelsen.

Ingeniører må skyte opp store strukturer ut i verdensrommet, men de må også brette disse strukturene for å passe pent i raketter og deretter brette dem ut når de er i verdensrommet. Arya omtaler denne utfordringen som "koffertproblemet" – å montere utvidbar teknologi i en liten romkapsel.

Origami tilbyr en fantastisk anvendelse av ingeniørkunst i verdensrommet. NASA har allerede oppnådd suksess med origami i romrelaterte prosjekter. For eksempel ble James Webb-teleskopets hovedspeil og solskjerm brettet opp for lansering og deretter utfoldet en gang i verdensrommet. De kraftige bildene tatt av teleskopet tjener som inspirasjon for prosjekter som stjerneskygge.

Aryas skapelse, starshade, er en lettvektsmekanisme som blokkerer en stjernes lys, og lar teleskoper ta bilder av svakere eksoplaneter nær stjernen. Den er omtrent på størrelse med en baseballdiamant når den er strukket helt ut, men den må brettes og pakkes inn i en rakett for oppskyting. Origami-teknikk muliggjør den kompakte foldingen som kreves for romoppdrag.

Aryas arbeid med origami strekker seg utover romutforskning. Han ser på å bruke origami-teknikker på robotikk og biomedisinsk utstyr. Mens den langsiktige effekten av arbeidet hans fortsatt utfolder seg, håper Arya at det vil legge grunnlaget for fremtidige generasjoner av teknologier.

Origami, en eldgammel kunstform, fortsetter å utvikle seg og finne innovative applikasjoner på forskjellige felt. Den viser kraften i å kombinere kunstnerskap med banebrytende teknologi for å løse komplekse problemer.

