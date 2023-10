Fordelene med nitrogendekk i gruvedrift

By

Gruveoperatører står overfor den pågående utfordringen med å opprettholde produktiviteten samtidig som de sikrer sikkerheten til mannskapene deres under utfordrende arbeidsforhold. Store gruvekjøretøyer, for eksempel lastere og lastebiler, spiller en sentral rolle i disse bekymringene og krever dekk som er både effektive og sikre.

Dekksikkerhet er av største betydning i gruveindustrien. Dekkene på gruvekjøretøyer må gi stabilitet og trekkraft for å flytte materialer og forhindre ulykker. Vekten og kraften til disse maskinene kan imidlertid føre til dekkfeil, noe som kan forårsake problemer og til og med utgjøre en eksplosjonsfare. For tiden er dekk til gruvekjøretøy ofte fylt med oksygenholdig luft, noe som øker risikoen for brudd eller gnistindusert eksplosjon.

En løsning for å redusere denne risikoen er å fylle gruvekjøretøysdekk med nitrogen i stedet for luft. Nitrogen har allerede blitt brukt i personbiler for å opprettholde dekktrykket og øke drivstoffeffektiviteten, og det gir den ekstra fordelen med økt sikkerhet i gruvekjøretøyer. Når dekkene er fylt med nitrogen, reduseres eksplosjonsfaren betydelig.

Nitrogen gir flere direkte fordeler for gruvedrift av kjøretøydekk. Det fører til langsommere trykktap og mindre korrosjon av metalliske dekkkomponenter forårsaket av vanndamp. Dette betyr forbedret sikkerhet for arbeidere og gruveoperatører.

I tillegg bidrar nitrogen til å forlenge levetiden til dekkene ved å redusere deflasjonen. Mens både oksygen og nitrogen kan trenge gjennom dekkveggen, gjør nitrogen det fire ganger langsommere enn oksygen og over 100 ganger langsommere enn vanndamp. Dette kan resultere i en 10 % økning i dekkets levetid.

Dekkfeil kan føre til arbeidsstans og betydelig nedetid. Nitrogen hjelper til med å holde dekkene optimalt oppblåste, reduserer flex og friksjon, noe som reduserer risikoen for overoppheting og feil i dekkene. Det forbedrer også drivstoffeffektiviteten, ettersom nitrogentapet er langsommere sammenlignet med oksygen.

Dekk til gruvedrift utgjør en sikkerhetsrisiko på grunn av størrelse, masse og trykk. Å fylle disse dekkene med oksygen øker risikoen for dekkbranner, spesielt i underjordiske gruver. Nitrogenfylte dekk reduserer denne risikoen betydelig.

Selv om det er utfordringer med å implementere et nitrogeninflasjonssystem, som kostnadene og utslippstunge transporten av nitrogen til avsidesliggende gruveplasser, er det potensielle løsninger. Noen selskaper utforsker generering av nitrogen ved gruveanlegg, noe som vil gi kostnadsbesparelser og tillate bruk av nitrogen i andre gruveprosesser, for eksempel metanundertrykkelse i kullgruvedrift.

Selv om bruken av nitrogendekk i gruvedrift ikke er utbredt, er det stadig mer populært, spesielt i Sør-Afrika, hvor det har blitt industristandarden. Nitrogengeneratorer leveres til gruvedrift i ulike land, og teknologien er brukervennlig og enkel å installere.

Avslutningsvis gir bruk av nitrogendekk i gruvedrift en rekke fordeler, først og fremst når det gjelder sikkerhet. Selv om det er utfordringer å overvinne, kan implementering av nitrogengeneratorer i underjordiske gruver gi ytterligere fordeler i form av kostnadsbesparelser og forbedrede gruveprosesser.

Referanser:

– Tunnicliffe, A. (2023, 8. juni). On a roll: hvordan nitrogen forbedrer omformatering av dekk ved kjøring av gruvedekk. Mining Weekly. Hentet fra [kilde]

Merk: Kildeartikkelen og bildet ble endret og oppsummert for å lage denne nye artikkelen.