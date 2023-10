NASAs Europa Clipper: Utforsker Jupiters måne for tegn på liv

NASA forbereder seg på å skyte opp romfartøyet Europa Clipper i 2030 på et oppdrag for å utforske Jupiters måne, Europa. Denne iskalde månen har lenge vært et fokus av vitenskapelig interesse på grunn av dens potensiale for liv. Under den frosne overflaten ligger et stort hav som inneholder mer væske enn alle jordens hav til sammen. Europa har også de nødvendige elementene for liv, inkludert karbon, hydrogen, nitrogen og oksygen.

Et av hovedmålene med Europa Clipper-oppdraget er å undersøke månens beboelighet. Romfartøyet vil utføre flere forbiflyvninger for å studere Europas geologi og vurdere potensialet for å støtte levende organismer. Det er imidlertid en betydelig hindring å overvinne – Jupiters intense strålingsbelter, som utgjør en trussel mot romfartøyet og dets instrumenter.

For å redusere risikoen for strålingseksponering har NASA-ingeniører designet en kompleks flyvei for Europa Clipper. Romfartøyet vil følge elliptiske baner som holder det på trygg avstand fra Jupiters strålingsbelter så mye som mulig. Den vil bare tilbringe en kort periode i den mest intense strålingssonen under hver forbiflyvning for å samle viktige data før den trekker seg tilbake for å komme seg.

Europa Clipper er utstyrt med ni dedikerte instrumenter som vil gi verdifull innsikt i månens sammensetning og miljø. Disse instrumentene vil måle dybden og saltinnholdet i Europas hav, studere dets kjemiske sammensetning og søke etter støt av vanndamp som slipper ut gjennom det iskalde skallet.

For å beskytte de sensitive instrumentene mot Jupiters harde strålingsmiljø, vil de være innkapslet i spesiallaget aluminiumsrustning. Denne rustningen er designet for å absorbere høyenergipartikler og lede dem bort fra romfartøyets indre, noe som sikrer sikkerheten til instrumentene og integriteten til de innsamlede dataene.

Dataene samlet inn av Europa Clipper vil hjelpe forskere med å avgjøre om Europa er en førsteklasses kandidat for å være vertskap. Ved å studere denne iskalde månen håper forskerne å utvide vår forståelse av den beboelige sonen og potensialet for liv i kosmos.

