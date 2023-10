Titans Dragonfly Rotorcraft skal sveve gjennom Alien Skies

By

NASAs Dragonfly-rotorfartøy, et romfartøy på størrelse med bil designet for å utforske Saturns måne Titan, er ett skritt nærmere å ta fatt på sitt banebrytende oppdrag. Før han begav seg inn i den metanfylte atmosfæren til Titan, gjennomgikk Dragonfly strenge tester i vindtunneler her på jorden som gjenskapte de fremmede forholdene den vil møte i verdensrommet.

NASA-ingeniører gjennomførte en serie tester ved Subsonic Tunnel ved Langley Research Center i Virginia for å sikre Dragonflys evne til å navigere gjennom Titans atmosfære. Testene involverte en halvskalamodell av Dragonfly utstyrt med åtte rotorer, som simulerte fartøyets nedstigning, drevne flyvning og foroverflyvning over månens overflate. Totalt gjennomførte Dragonfly over 700 løp gjennom vindtunnelene, noe som resulterte i 4,000 individuelle datapunkter.

Dataene som samles inn fra disse testene vil spille en viktig rolle i å forbedre nøyaktigheten til simuleringsmodeller og øke tilliten til Dragonflys evner på jorden før den legger ut på oppdraget til Titan.

Titan, Saturns største måne, forble stort sett mystisk inntil romfartøyet Cassini kom i 2004. Cassinis nære observasjoner avslørte at Titan var en havverden med kropper av flytende etan og metan, inkludert elver, innsjøer og hav. Den unike metansyklusen på Titan, der metan danner skyer og faller ut som regn, gir et spennende miljø for å studere potensielle beboelighet for livsformer som er drastisk forskjellige fra de som finnes på jorden.

Dragonfly, med sine fire armer og stablede helikopterrotorer, er godt egnet til å utforske Titans lave tyngdekraft og tette atmosfære. Romfartøyet vil til å begynne med gjennomføre korte flyvninger, gradvis bygge opp til lengre "leapfrog"-flyvninger som dekker avstander på opptil 5 miles og samler prøver fra månens omgivelser.

Mens Dragonflys lansering er planlagt tidligst i 2027, øker forventningen. Som Lori Glaze, direktør for NASAs Planetary Science Division, forklarer: "Med Dragonfly gjør vi science fiction til utforskningsfakta." Oppdraget markerer en betydelig milepæl i romutforskning, og hvert trinn bringer oss nærmere den betydningsfulle bestrebelsen med å manøvrere dette innovative rotorfartøyet over himmelen og overflaten til Titan.

FAQ

Spørsmål: Hva er Dragonfly?

Sv: Dragonfly er et rotorfartøy i bilstørrelse designet av NASA for å utforske atmosfæren og overflaten til Saturns måne Titan.

Spørsmål: Når lanseres Dragonfly?

Sv: Dragonfly skal etter planen ikke lanseres tidligere enn 2027.

Spørsmål: Hva er unikt med Titan?

Svar: Titan er en måne med et havlignende miljø, med elver, innsjøer og hav fylt med flytende etan og metan. Dens atmosfæriske forhold gjør det til et spennende mål for å studere potensiell beboelighet.

Spørsmål: Hvordan vil Dragonfly utforske Titan?

A: Dragonfly vil gjennomføre korte flyvninger, gradvis øke avstanden som dekkes, og gjøre pitstops underveis for å samle prøver fra Titans miljø.

Spørsmål: Hvorfor er vindtunneltester viktige for Dragonfly?

A: Vindtunneltestene gjenskaper de fremmede forholdene i Titans atmosfære og hjelper NASA-ingeniører med å vurdere den aerodynamiske ytelsen til Dragonfly, og øker tilliten til dens evne til å navigere i månens unike miljø.