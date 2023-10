NASA utvikler lettvekts-tilsetnings-produsert rakettdyse for dype romutforskning

NASA-ingeniører har oppnådd et betydelig gjennombrudd innen additiv produksjon, også kjent som 3D-utskrift. De har med suksess utviklet en rakettmotordyse laget av aluminium som er både lettere og mer effektiv enn tradisjonelle dyser. Denne innovasjonen har potensiale til å revolusjonere dypt romutforskning ved å øke nyttelastkapasiteten.

Rakettmotordysen i aluminium ble laget som en del av Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE)-prosjektet. Prosjektet er finansiert av NASAs Space Technology Mission Directorate (STMD) og har som mål å fremme lette, additivt produserte aluminiumsrakettdyser som er i stand til å motstå høye temperaturer og trykk.

En av hovedtrekkene til RAMFIRE-dysen er dens små interne kanaler, som effektivt holder den kjølig under rakettmotordrift. Denne utformingen forhindrer dysen i å smelte og sikrer dens holdbarhet selv under ekstreme forhold. I tillegg, i motsetning til tradisjonelle dyser som krever at flere deler skal settes sammen, er RAMFIRE-dysen bygget som ett stykke. Dette reduserer antallet bindinger som kreves og reduserer produksjonstiden betydelig.

Utviklingen av additivproduserte rakettdyser er en game-changer for dypt romutforskning. Ved å bruke 3D-utskriftsteknologi kan NASA nå produsere lettere og mer effektive dyser som tåler de tøffe forholdene ved romfart. Dette gjennombruddet åpner for nye muligheter for romfartøydesign og øker den potensielle nyttelastkapasiteten for fremtidige oppdrag.

Med fortsatte fremskritt innen additiv produksjon baner NASA vei for fremtidig romutforskning. Ved å flytte grensene for teknologi og innovasjon, muliggjør de muligheten for å sende større og mer robuste romfartøyer for å utforske de fjerne delene av universet vårt.

Definisjoner:

1. Additiv produksjon eller 3D-utskrift: en prosess for å lage tredimensjonale objekter ved å deponere materialer lag for lag basert på en digital modell.

2. Rakettmotordyse: en komponent i en rakettmotor som styrer strømmen av eksosgasser og gir skyvekraft.

Kilder: NASA, Space Technology Mission Directorate (STMD)