Universets sammensetning: Nye tall om materie og mørk energi

Forskere har nylig gitt nye estimater for mengden materie i universet. I følge deres forskning antas materie å utgjøre 31% av den totale sammensetningen, mens de resterende 69% er okkupert av mørk energi. Det er viktig å merke seg at verken mørk materie eller mørk energi har blitt direkte oppdaget så langt.

Spørsmålet om hvor mye materie som finnes i universet har lenge fascinert fysikere. Selv om vi kan observere og oppdage visse former for materie, er det fortsatt mye som forblir mystisk. I en nylig publikasjon i The Astrophysical Journal foreslo et team av forskere at materie bare utgjør 31 % av det totale universet. De resterende 69% tilskrives mørk materie og mørk energi, som begge unngår direkte observasjon.

Dr. Mohamed Abdullah, hovedforfatteren av studien og en forsker ved National Research Institute of Astronomy and Geophysics i Egypt, forklarte at kosmologer tror at bare 20 % av materien i universet kan klassifiseres som "baryonisk" materie. Denne kategorien omfatter all synlig materie, som atomer, stjerner og galakser. De resterende 80% antas å være mørk materie, en hypotetisk type materie som består av ennå ukjente subatomære partikler.

Disse nye funnene kaster lys over universets mystiske sammensetning, og avslører at en betydelig del av innholdet består av materie som vi ikke er i stand til å oppdage direkte. Ytterligere utforskning og forskning er nødvendig for å avdekke den sanne naturen til mørk materie og mørk energi og for bedre å forstå deres rolle i å forme universet vårt.

