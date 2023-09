Menneskekroppen inneholder billioner av celler, viser studien

En ny studie har anslått at menneskekroppen inneholder et svimlende antall celler. Forskere analyserte mer enn 1,500 artikler for å fastslå at en gjennomsnittlig voksen mann har rundt 36 billioner celler, mens voksne kvinner har 28 billioner og 10 år gamle barn har rundt 17 billioner. Studien, publisert i tidsskriftet PNAS, vurderte størrelsen og antallet av 400 typer celler over 60 vev i kroppen. Analysen avdekket et konsistent omvendt forhold mellom cellestørrelse og antall. Med andre ord har større celler et lavere samlet antall i forhold til mindre celler. Dette mønsteret spenner over et bredt spekter av cellestørrelser, fra små røde blodceller til store muskelceller.

Studieforfatterne erkjente at det er begrensninger for funnene deres. Tallene som er oppgitt er basert på "gjennomsnittlige" voksne og barn, og tar ikke hensyn til den betydelige variasjonen i størrelse og vekt mellom individer. Forskerne bemerket også at det er usikkerhet i estimatene deres på grunn av avhengigheten av indirekte målinger i stedet for direkte målinger av cellemasse. Studien har imidlertid fremhevet avvik i tidligere celletallsestimater, noe som kan ha implikasjoner for vår forståelse av lymfocyttrelatert helse og sykdommer som HIV og leukemi. Studien fant at det er omtrent 2 billioner lymfocytter i menneskekroppen, fire ganger høyere enn tidligere estimater.

Ytterligere forskning er nødvendig for å få en mer omfattende forståelse av celletall i menneskekroppen, spesielt når det gjelder kvinner og barn. Imidlertid gir denne studien verdifull innsikt i det store antallet celler som utgjør menneskekroppen og forholdet mellom cellestørrelse og antall.

kilder:

New Scientist: "Menneskekroppen er beregnet å bære rundt 30 billioner menneskeceller" PNAS: "Skalerbare generative modeller for nøyaktig merking og sporing av dynamiske subcellulære strukturer i fluorescensmikroskopi"