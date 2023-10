Satellitter, som Sentinel-6 Michael Freilich, observerer for tiden et fenomen som oppstår i Stillehavet. Vannet nær den vestlige kysten av Sør-Amerika opplever en økning i temperatur, noe som resulterer i utvidelse av havnivået. Denne økningen i havtemperaturene har en betydelig innvirkning på værmønstrene i Asia og Nord-Amerika, et fenomen kjent som El Niño.

For å få innsikt i årets El Niño, undersøker forskere tidligere hendelser. I uttalelsen utgitt av NASAs Jet Propulsion Laboratory, heter det at California opplevde kraftig regn under El Niño 2015-2016, noe som førte til høye surfe, flom og gjørmeskred.

Et nytt bilde fra NASA sammenligner begynnelsen av 2023 El Niño med mønstrene observert i oktober 1997 og oktober 2015, som ble ansett som ekstreme hendelser av romfartsorganisasjonen. Disse tidligere hendelsene forårsaket endringer i globale temperaturer, vindmønstre og havnivåer.

Når overflatevannstemperaturen stiger, svekkes øst-til-vest overflatevinden. Denne endringen fører til økt nedbør i det østlige og sentrale Stillehavet, mens Indonesia opplever en nedgang i nedbør. I tillegg endrer aktiviteten i Stillehavet jetstrømmen, noe som resulterer i våtere og kaldere forhold i det sørlige USA og tørrere og varmere forhold i nord.

Til tross for at årets El Niño ser ut til å være relativt mild sammenlignet med tidligere hendelser, antyder Josh Willis, prosjektforskeren for Sentinel-6 Michael Freilich, at det fortsatt kan bringe en våt vinter til det sørvestlige USA hvis forholdene stemmer overens.

Sentinel-6 Michael Freilich-satellitten er en del av Copernicus Sentinel-6/Jason-CS-oppdraget, en felles innsats som involverer European Space Agency, European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA og NOAA. Den er oppkalt etter Michael Freilich, tidligere direktør for NASAs Earth Science Division.

kilder:

– NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) i Pasadena, California

– National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)