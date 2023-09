Rollen til ionisert urea i opprinnelsen til livet på jorden

Forskere har gjort betydelige fremskritt i å forstå opprinnelsen til livet på jorden ved å bruke innovative røntgenspektroskopiteknikker. Ved å studere ionisering og reaksjon av ureamolekyler har forskere belyst hvordan livets byggesteiner kan ha blitt dannet i det pre-biotiske stadiet.

I løpet av denne perioden var jordens atmosfære mindre tett, noe som gjorde at romstråling med høy energi kunne ionisere molekyler. Små vannpytter som inneholdt urea, en essensiell organisk forbindelse for nukleobasedannelse, ble utsatt for denne intense strålingen. Som et resultat ble urea omdannet til reaksjonsprodukter som kunne ha fungert som grunnlaget for livet.

For å undersøke denne prosessen videre, brukte et internasjonalt forskerteam fra Tohoku University, University of Geneva, ETH Zurich og University of Hamburg en banebrytende røntgenspektroskopi-tilnærming. Denne teknikken brukte en lyskilde med høy harmonisk generasjon og en flytende flatstråle under mikrometer for å undersøke kjemiske reaksjoner i væsker med eksepsjonell tidspresisjon.

Ved å studere endringene i ureamolekyler på femtosekundnivå (en kvadrilliondel av et sekund), avdekket forskerne den dynamiske prosessen som skjer etter ionisering. Ioniserende stråling skader ureabiomolekylene, men etter hvert som energien forsvinner, gjennomgår ureamolekylene en rask og intrikat reaksjon.

Tidligere studier fokuserte på molekylære reaksjoner i gassfasen, men teamet konstruerte en enhet for å generere en ultratynn væskestråle i et vakuum for å utvide undersøkelsene deres i det vandige miljøet, som er den naturlige rammen for biokjemiske prosesser. Denne fremgangen tillot dem å studere hvordan reaksjoner utspiller seg i sanntid.

Ikke bare gir denne forskningen innsikt i opprinnelsen til livet på jorden, men den åpner også for nye muligheter i det nye feltet av attokjemi. Ved å observere molekylære reaksjoner på et enestående detaljnivå, kan forskere få en dypere forståelse av kjemiske prosesser og fremme vår kunnskap om de grunnleggende mekanismene som driver liv.

Referanse: "Femtosekund protonoverføring i urealøsninger undersøkt ved røntgenspektroskopi" av Zhong Yin, Yi-Ping Chang, Tadas Balčiūnas, Yashoj Shakya, Aleksa Djorović, Geoffrey Gaulier, Giuseppe Fazio, Robin Santra, Ludger Inhester, Jean-Pier Wolf, og Hans Jakob Wörner, Natur.