The Evolutionary Mystery of Caterpillar Prolegs

Larvene er kjent for sine ekstra ben, kalt prolegs, som brukes til å gripe tak i kvister og blader. En fersk studie har kastet lys over den evolusjonære opprinnelsen til disse prolegene. Forskere har funnet ut at prolegene faktisk er avledet fra et genetisk program som spesifiserer lober i krepsdyrs lemmer. Dette genetiske programmet hadde forblitt inaktivt i krepsdyrets lemregion i millioner av år til det ble reaktivert i magen til larver.

Studien innebar å forstyrre et spesifikt gen, abdominal A, i sommerfugllarver der prolegene befinner seg. Fullstendig forstyrrelse av genet resulterte i fravær av prolegs, mens delvis forstyrrelse førte til utvikling av to distinkte trekk i magen - prolegs og en modifisert versjon av thoraxben. Dette indikerer at disse to egenskapene kommer fra forskjellige steder i kroppen og ikke kan være den samme egenskapen.

Ytterligere analyse avslørte at den genetiske blåkopi av prolegs ligner på hodehorn, en annen ny egenskap hos sommerfugler og møll. Puljen av gener uttrykt i prolegs ligner også på genene som finnes i enditter, en del av vedhengene i krepsdyr.

Studien antyder at den evolusjonære historien til insektlemmer er kompleks, med lemmer som har sin opprinnelse som enkeltakse vedheng og senere blir biramøse. Over tid utviklet disse lemmene innvendige fliker kalt enditter. I noen insektslekter gikk endittene tapt, men hos sommerfugler og møll ble de reaktivert for å fungere som proleger.

Denne forskningen viser hvordan evolusjon gjenbruker eksisterende egenskaper og genetiske programmer. Prolegs er en ny egenskap som dukket opp fra allerede eksisterende instruksjoner for å lage biter av primitive ben. Mysteriet med larveproleger har endelig blitt løst, og avslører deres eldgamle forbindelse til krepsdyrs lemmer.

kilder:

– Nasjonaluniversitetet i Singapore