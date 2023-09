Fremskritt og etiske betraktninger ved genredigering i medisin

Genredigering, et banebrytende felt innen medisin, var hovedfokuset for Dr. Tamara Sunbuls hovedsesjon, med tittelen "A New Era for Medicine: Digital Diagnostics and Therapeutics." Dr. Sunbul, medisinsk direktør for klinisk informatikk ved Johns Hopkins Aramco Healthcare, la vekt på potensialet ved genotyping og avhengigheten av datainnsamling over tid.

Formålet med digital teknologi, som for eksempel genredigering, er å oppdage avvik som kan resultere i variasjoner i utfall ved forskrivning av medisiner. Dr. Sunbul forklarte at individer kan reagere forskjellig på den samme medisinen, og fremhever behovet for presisjonsdiagnose og behandlingsmetoder.

En av de viktigste fremskrittene innen genredigering er CRISPR-Cas9, også kjent som "genetisk saks." Denne teknologien kutter nøyaktig DNA-sekvenser på spesifikke steder, og muliggjør sletting eller innsetting av gensekvenser som modifiserer DNA-basen. Mens CRISPR opprinnelig fant applikasjoner innen landbruk og bioenergi, delte Dr. Sunbul sitt potensial innen digital diagnostikk og terapi.

Innenfor digital diagnostikk har nye metoder som SHERLOCK og DETECTR dukket opp. Disse metodene bruker genredigering for å muliggjøre rask påvisning av smittsomme sykdommer som COVID-19. I tillegg blir genredigering innlemmet i legemiddeloppdagelsesprosesser av selskaper som Atomwise, Deep Genomics og Valo.

Videre spiller genredigering en avgjørende rolle i å fremme celle- og genterapier for en rekke tilstander. Dette inkluderer blodsykdommer som talassemi, sigdcellesykdom og hemofili, samt tilstander som Downs syndrom, arvelig blindhet, cystisk fibrose, Duchennes muskeldystrofi og Huntingtons sykdom. Gjennom bruk av CRISPR har det blitt mulig å omprogrammere en pasients immunsystem til å målrette mot egen kreft, infeksjoner (som HIV, COVID-19, influensa, malaria, zika og antibiotikaresistens), og kroniske sykdommer som hyperkolesterolemi og type 1 diabetes.

Til tross for disse bemerkelsesverdige fremskrittene, er etiske, juridiske og vitenskapelige hensyn fortsatt viktige. Dr. Sunbul påpekte at feil genredigering kan ha skadelige konsekvenser, og understreket behovet for forsiktighet og presisjon. Videre har genredigering potensial til å påvirke fremtidige generasjoner, ettersom irreversible endringer kan overføres. Derfor er omfattende diskusjoner om de etiske implikasjonene av genredigering nødvendig for å sikre ansvarlig anvendelse og ivareta individers og samfunnets velvære.

