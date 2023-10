Klimaendringer truer den ekstraordinære levetiden til flaggermus, viser studie

En fersk studie publisert i Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences antyder at den bemerkelsesverdige levetiden til flaggermus kan være i fare på grunn av stigende globale temperaturer. Forskningen, utført av forskere fra University College Dublin og University of Bristol, fokuserte på dvalesyklusen til en gruppe ville hesteskoflaggermus.

Forskerne oppdaget at svingninger i været under flaggermusens dvaleperiode påvirket den molekylære mekanismen som er ansvarlig for deres lange liv. Telomerer, som er biter av DNA som beskytter endene av kromosomene, forkortes hver gang en celle deler seg. Denne forkortingsprosessen er assosiert med aldring og aldringsrelaterte sykdommer.

Studien fant at flaggermus som dukket opp fra dvalemodus oftere på grunn av varmere forhold hadde betydelig kortere telomerer sammenlignet med tidligere vintre med kaldere temperaturer. Professor Emma Teeling ved University College Dublin uttrykte bekymring over disse funnene, og uttalte at den forutsagte økningen i globale temperaturer kan begrense de gunstige effektene av dvalemodus hos ville flaggermus.

Dr. Megan Power, hovedforfatteren av studien, sporet over 200 ville hesteskoflaggermus over tre vintre for å undersøke effekten av dvalemodus på telomerer. Forskningen avslørte at dvalemodus fungerer som en form for foryngelse, med telomerene som strekker seg i stedet for å forkortes i dvalesesongen. Denne utvidelsen skyldes sannsynligvis uttrykket av enzymet telomerase, som lar telomert DNA replikere seg selv uten å forårsake skade.

Studiens funn understreker de potensielle konsekvensene av endrede klimatiske forhold på den langlivede naturen til flaggermus. Arter med lang levetid og langsom reproduksjonshastighet, som flaggermus, er spesielt sårbare for miljøendringer. Forskerne understreker viktigheten av å forstå hvordan flaggermus påvirkes av og tilpasser seg raske klimaendringer.

Ytterligere undersøkelser er nødvendig for å utforske rollen til telomerase i forlengelsen av telomerer under dvalemodus. Studien fremhever virkningen av klimaendringer på økologien og overlevelsen til flaggermuspopulasjoner, og understreker behovet for fortsatt forskning og bevaringsarbeid for å beskytte disse ekstraordinære skapningene.

kilde:

– Megan L. Power et al, Hibernation telomere dynamics in a skiftende klima: innsikt fra ville større hesteskoflaggermus, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– University College Dublin