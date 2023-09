Enhancing Ecosystem Services through Ecovoltaics: A Sustainable Approach to Solar Energy

By

Den konvensjonelle tilnærmingen til solenergiinstallasjoner innebærer ofte å rydde land og plassere solcellepaneler på den graderte overflaten. Denne metoden kan imidlertid resultere i betydelig forstyrrelse av økosystemene. For å fremme en mer bærekraftig og miljømessig ansvarlig tilnærming, foreslår forskere fra Colorado State University bruk av ecovoltaics, som kombinerer energiproduksjon med bevaring av økosystemtjenester.

Agrivoltaics, som innebærer dobbel bruk av land til landbruk og solcelleanlegg, har allerede blitt anerkjent som et positivt skritt mot bærekraft. Imidlertid har den en tendens til å prioritere å maksimere strømproduksjonen uten å vurdere potensielle fordeler for planter og dyr under solcellepanelene. Ecovoltaics tar en annen tilnærming ved å designe solcellepaneler som tar hensyn til behovene til økosystemet, spesielt i vannbegrensede miljøer som gressletter.

Forskerne henter inspirasjon fra arbeidet sitt ved Jack's Solar Garden, det største forskningsstedet for agrovoltaikk i USA. Her studerer de hvordan solcellepaneler modifiserer sollysmønstre og endrer nedbørsfordeling, og skaper unike mikromiljøer som støtter mangfold innenfor solcelleinstallasjoner. Disse mikromiljøene er sentrale i begrepet økovoltaikk.

En av de viktigste fordelene med økovoltaikk er potensialet til å gjenopprette svært forringede eller forlatte jordbruksland. Disse områdene, som er ideelle for storskala solcelleinstallasjoner, kan samtidig transformeres til habitater som forbedrer det biologiske mangfoldet samtidig som de gir ren energi.

For å undersøke de økologiske konsekvensene av solcellepaneler, planlegger forskerne å etablere et nytt forskningsanlegg i et innfødt gressmarksmiljø nær universitetets campus. Gjennom dette initiativet har de som mål å bedre forstå effekten av solcelleinstallasjoner på harde og tørre økosystemer, ettersom klimaendringene forsterkes i fremtiden.

Forskningen utført av Colorado State University-teamet har som mål å påvirke fremtidige solcelleinstallasjoner ved å utforske prinsipper som prioriterer økologisk bærekraft. Ved å ta i bruk disse prinsippene kan energiselskaper bidra til både klimaløsninger og arealløsninger. Gjennom økovoltaikk blir en mer bærekraftig og økologisk informert solenergifremtid mulig.

kilder:

