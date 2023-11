Arktisk oppvarming Akselererer global temperaturøkning, hastetiltak påkrevd

En banebrytende studie publisert i tidsskriftet 'Earth System Dynamics' har avslørt at Arktis varmes opp med en alarmerende hastighet, nesten fire ganger raskere enn det globale gjennomsnittet. Dette fenomenet med rask oppvarming får nå globale temperaturer til å stige i et mye raskere tempo enn standardene som er skissert i Paris-avtalen.

Ledet av professor Julienne Stroeve fra University of Manitoba hadde studien som mål å utforske Arktis bidrag til global oppvarming og vurdere hvor raskt vi nærmer oss de kritiske temperaturterskelene satt i Parisavtalen – 1.5 grader Celsius og 2 grader Celsius.

Forskningsfunn tyder på at dersom Arktis ikke opplevde denne akselererte oppvarmingen, ville verden nå en temperaturøkning på to grader omtrent åtte år senere enn den nåværende banen. Dette demonstrerer den avgjørende rollen Arktis spiller i globale temperaturøkninger.

For å komme til disse konklusjonene brukte teamet simuleringer av klimamodeller. De sammenlignet anslag uten den raske oppvarmingen i Arktis med modellene i den virkelige verden, noe som gjorde dem i stand til å fastslå omfanget og tidslinjen for temperaturøkninger. Simuleringene avslørte at i fravær av arktisk oppvarming, ville terskelverdiene for Parisavtalen bli brutt fem år senere (1.5 grader Celsius) og åtte år senere (2 grader Celsius) enn dagens anslag.

Professor Stroeve understreker nødvendigheten av umiddelbar handling, og uttaler at vi er inne i et sentralt tiår der det å unnlate å redusere utslippene uunngåelig vil føre til at terskelen på 1.5 grader overskrides. Hun understreker betydningen av å ivareta Arktis is og snø, og understreker rollen den spiller i reguleringen av globale temperaturer.

Det er avgjørende å øke bevisstheten om den dype virkningen av arktisk oppvarming og behovet for en felles innsats for å dempe klimaendringene. Å bevare denne sårbare regionen er ikke bare et miljøproblem; det er avgjørende for velferden til planeten vår og fremtidige generasjoner.

Spørsmål og svar

Hva er Parisavtalen?

Parisavtalen er en internasjonal traktat som ble vedtatt i 2015, som har som mål å bekjempe klimaendringer og redusere klimagassutslipp for å dempe global oppvarming. Hvorfor oppvarmes Arktis raskere enn det globale gjennomsnittet?

Arktis varmes opp raskere på grunn av en prosess som kalles arktisk forsterkning, hvor positive tilbakemeldingsmekanismer, som smelting av is og snø, bidrar til ytterligere oppvarming. Hva er konsekvensene av akselerert arktisk oppvarming?

Akselerert arktisk oppvarming resulterer i tap av havis, som forstyrrer økosystemene og bidrar til stigende havnivå. Det forsterker også ekstreme værhendelser og forverrer global oppvarming. Hva kan enkeltpersoner gjøre for å håndtere arktisk oppvarming? Å redusere det personlige karbonavtrykket, støtte initiativer for fornybar energi og gå inn for klimabevisste politikker kan bidra til å dempe oppvarmingen i Arktis og dens virkninger.