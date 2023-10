The 2023 Orionid Meteor Shower: Et himmelsk skue du ikke vil gå glipp av

Den årlige Orionid-meteorskuren er satt til å nå toppen 22. oktober 2023, og gir en himmelsk visning som du ikke vil gå glipp av. Orionidene er kjent for sine lyse og raske meteorer, og skaper en fantastisk visuell opplevelse på nattehimmelen.

Meteorene til Orionid-dusjen reiser med hastigheter som overstiger 148,000 66 miles per time (XNUMX kilometer per sekund) og har potensial til å bli ildkuler, som produserer langvarige lysutbrudd. De forlater ofte glødende "tog" når de passerer, som kan henge i flere sekunder til minutter. Selv om de ser ut til å stamme fra stjernebildet Orion, er meteorene faktisk små fragmenter og partikler, typisk fra kometer eller asteroider, som brenner opp når de kommer inn i jordens atmosfære.

Når det gjelder orionidene, er disse meteorene rusk produsert av Halleys komet, en komet som passerer solen og jorden hvert 75. til 79. år. Hver gang Halleys komet nærmer seg det indre solsystemet, kaster den mellom 3 og 10 fot av materialet.

For å nyte den beste seeropplevelsen, anbefales det å se 45 til 90 grader bort fra det strålende punktet på himmelen. Dette perspektivet lar meteorene virke lengre og mer spektakulære. Å se direkte på strålen kan føre til at meteorene ser kortere ut på grunn av en effekt som kalles forkorting.

Orionidene produserer vanligvis 15 til 20 meteorer i timen på topp når de observeres fra steder med minimal lysforurensning. Imidlertid har det vært tilfeller tidligere da meteortellingen økte til å tredoble dette tallet. I år er det ikke ventet intens aktivitet.

Den beste tiden å se meteorregn er i løpet av de umiddelbare timene etter midnatt til daggry. Orionidene topper seg tilfeldigvis i helgen i 2023, noe som gjør det mer praktisk å være oppe sent. Meteorregn er synlig fra både den nordlige og sørlige halvkule, med seere på den nordlige halvkule vendt mot sørøst og de på den sørlige halvkule vendt mot nordøst.

Halleys komet, kilden til Orionid-meteorene, er en av de mest kjente kometene og dukker opp omtrent en gang hvert 76. år. Dens siste opptreden var i 1986, og den skal etter planen komme tilbake i 2061. Orionidene tjener som en påminnelse om kometens varige tilstedeværelse på himmelen vår.

Enten du er en erfaren astronom eller en nysgjerrig observatør, lover Orionid-meteorregn 2023 å bli et himmelsk skue som ikke bør gå glipp av. Sørg for å finne et sted unna skarpt bylys og ta med en plenstol eller et teppe for å holde deg komfortabel mens du nyter showet.

