Nye oppdagelser om eldgamle mikrober og deres overlevelse

En fersk publikasjon av en vitenskapsmann fra Montana State University kaster lys over de økologiske prosessene til en eldgammel livsform som fortsatt eksisterer i dag. Studien, med tittelen "Metanogener tilegner og bioakkumulerer nikkel under reduktiv oppløsning av nikkelkis," fordyper seg i de unike egenskapene til metanogener, mikroorganismer som spiller en avgjørende rolle i produksjonen av metan eller naturgass.

Metanogener er forskjellige fra andre organismer fordi de ikke er avhengige av sollys for energi og ikke er i stand til å overleve i nærvær av oksygen. I stedet henter de energien sin fra kjemikalier i miljøet, og bryter ofte ned bergarter og mineraler. Denne prosessen produserer metan som et biprodukt. Å forstå hvordan metanogener oppnår dette kan gi innsikt i den drastiske reduksjonen i metannivåer og økningen i oksygen på jorden for milliarder av år siden.

Studien fokuserer spesifikt på en bestemt type metanogen som kan trekke ut og akkumulere nikkel fra omgivelsene. Ved å bruke mineraler som næringskilde kan disse metanogener støtte deres vekst. Disse funnene bidrar til forståelsen av hvorfor atmosfærisk metan sank for milliarder av år siden, potensielt forårsaket av en nedgang i bestanden av metanogener på grunn av endrede miljøforhold eller mangel på nikkel, et essensielt element for deres overlevelse.

Forskerteamet gjennomførte eksperimenter for å observere vekst og overlevelse av metanogener i miljøer med varierende mengder nikkel. Ved å måle metanet som produseres og analysere nikkelinnholdet som er lagret i cellene, gjorde forskerne betydelige funn om nikkelavhengigheten til metanogener. De fant at disse mikroorganismene krever mye mindre nikkel enn tidligere antatt og har evnen til å akkumulere nikkel for fremtidig overlevelse, selv i nikkelfattige miljøer.

Denne forskningen har bredere implikasjoner utover studiet av eldgamle mikroorganismer. Å forstå "biomining"-prosessen brukt av metanogener kan føre til utvikling av gruveteknologier med minimal miljøpåvirkning. Ved å lære av disse mikrobene, kan mennesker være i stand til å utvinne mineraler og metaller fra jorden mer effektivt og bærekraftig.

Studien fremhever tre sentrale funn. For det første viser den at metanogener kan tilegne seg nikkel fra mineraler, et fenomen som ikke er observert før. For det andre kan disse mikroorganismene tilegne seg nikkel selv ved ekstremt lave konsentrasjoner, noe som utfordrer tidligere antakelser om næringsbehovet deres. Til slutt akkumulerer metanogener nikkel i seg selv som et middel til å sikre tilstrekkelig forsyning for deres overlevelse.

Mens forskningen fordyper seg i komplekse vitenskapelige konsepter, er den overordnede betydningen klar. Å forstå overgangen fra en metanatmosfære til det oksygenrike miljøet på jorden er avgjørende for å forstå utviklingen av beboelige forhold for livsformer, inkludert mennesker. Etter hvert som nye funn som disse dukker opp, åpner de opp for ytterligere spørsmål, noe som fører til fortsatt utforskning og studier.

