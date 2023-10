Et nettverk av lasere i verdensrommet kan hjelpe til med å rydde romsøppel

Det er en økende bekymring for mengden romavfall i lav bane rundt jorden. Som svar på dette problemet, utforsker forskere ideen om å bruke et nettverk av lasere for å omdirigere objekter som utgjør en kollisjonsrisiko til tryggere baner. Laserne, drevet av kunstig intelligens, ville bli montert på satellitter eller andre dedikerte plattformer og ville overvåke romrester. Når en potensiell kollisjon oppdages med et verdifullt romressurs, som den internasjonale romstasjonen eller en satellitt, vil laserne være i stand til å dytte objektet inn i en tryggere bane.

Prosjektet, ledet av Hang Woon Lee fra West Virginia University, blir finansiert av NASA med $200,000 XNUMX over tre år. Det endelige målet er å utvikle et system som kan ta sanntidsbeslutninger om hvilke romobjekter som skal målrettes og sikre at de nye banene er sikre mot ytterligere kollisjoner. Flere lasere vil bli brukt for å effektivt endre banen til objektene, en oppgave som ville være umulig med en enkelt laser.

For øyeblikket er sporing av romavfall en utfordrende oppgave, siden ikke alle objekter i bane kan overvåkes. Det er anslått at det er rundt 34,600 130 sporede fragmenter av romavfall, men det kan være ytterligere XNUMX millioner mindre biter som er for små til å oppdage nøyaktig. Det er her nettverket av lasere blir spesielt nyttig, da det kan målrette mot objekter av alle størrelser.

Bruken av rombaserte lasere har flere fordeler fremfor bakkebaserte lasere. De trenger ikke å passere gjennom jordens atmosfære, som kan deformere strålene, noe som muliggjør mer presis målretting og manøvrering av objekter. I tillegg kan dette AI-drevne systemet være kostnadseffektivt og potensielt brukt til å spore romobjekter før oppskyting, og sikre trygge og kollisjonsfrie oppdrag.

Avslutningsvis har utviklingen av et nettverk av lasere i verdensrommet potensialet til å effektivt takle spørsmålet om romavfall og beskytte verdifulle romressurser. Ved å bruke kunstig intelligens og flere lasere, kan dette systemet ta sanntidsbeslutninger og sikre sikkerheten til baner. Dette forskningsprosjektet finansiert av NASA er fortsatt i de tidlige stadiene, men det representerer et viktig skritt mot å redusere romsøppel og bevare integriteten til romoperasjoner.

kilder:

– NASA

– European Space Agency (ESA)