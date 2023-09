Colombiansk forsker som studerer utenomjordisk materiale i støvprøver brakt tilbake til jorden

En ung colombiansk forsker, Camilo Jaramillo-Correa, hadde den unike muligheten til å studere støvprøver brakt tilbake fra verdensrommet. Prøvene ble samlet inn av den japanske romfartsorganisasjonens Hayabusa2-oppdrag, som ble den første som sendte bilder fra opererende rovere på en asteroide og returnerte geologiske prøver til jorden. Jaramillo-Correa, som studerte sin doktorgrad i kjerneteknikk på den tiden, designet og bygde en forseglet prøvekapsel for å holde prøvene og beskytte dem mot luftforurensning.

Mentorene hans spurte om det var mulig å bruke kapselen til å studere utenomjordisk materiale, og Jaramillo-Correa modifiserte og testet kapselen for å oppfylle de strenge kravene til prøvebeskyttelse. Teamet utførte studier på to sett med prøver fra asteroiden Ryugu: individuelle partikler og fint pulver. Analysen pågår, men de forventer å få informasjon om sammensetningen, egenskapene og mulige bevis på romforvitring til asteroidene.

Å studere asteroider er viktig av to hovedgrunner, ifølge Jaramillo-Correa. For det første gir de et øyeblikksbilde av de tidlige stadiene av solsystemet og kan hjelpe oss å forstå hvordan det og planeten Jorden ble dannet, så vel som livets opprinnelse. For det andre kan studier av asteroider gi innsikt i effekten av romforvitring og atmosfærisk forurensning.

Jaramillo-Correas reise fra Colombia til USA for forskningen hans fremhever også forskjellene i forskningsmiljøer og tilgang til ressurser. Han bemerket at forskere i USA har mye lettere tilgang til ressurser, for eksempel instrumenter, sammenlignet med de i Colombia. Til tross for dette lærte han å sette pris på egenskapene til laboratoriet sitt i Colombia og være ressurssterk.

En annen colombiansk forsker, Andrea Guzman Mesa, forfulgte drømmene sine innen astrofysikk. Doktorgraden hennes fokuserte på å studere atmosfæren til planeter utenfor solsystemet vårt. Hun sammenlignet atmosfæriske modeller med observasjonsdata ved å bruke rammeverk for maskinlæring for å gi spådommer om sammensetningen av disse atmosfærene. Guzman Mesa var også med på å øke synligheten for kvinnelige forskere i Colombia, i håp om å få til reell endring i landets forskningsøkosystem.

