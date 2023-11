Ny statue avduket på Nossal High School for å hedre lokal legende

Nossal High School i Berwick har nylig avslørt en slående bronsestatue i naturlig størrelse til ære for den anerkjente Sir Gustav Nossal AC. Denne praktfulle statuen er laget av internasjonalt anerkjente skulptører Gillie og Marc, og hyller Sir Nossals bemerkelsesverdige vitenskapelige prestasjoner, hans uvurderlige bidrag til skolen og hans imøtekommende og vennlige natur.

Den 20. november samlet skolesamfunnet seg for å være vitne til den store avdukingen av statuen, til minne om den varige arven etter Sir Nossal. Dr. John Inns, presidenten for skolerådet, uttrykte sin glede over å endelig se statuen komme til live etter flere år med nøye planlegging og forberedelse, som startet tilbake i 2019 med sikte på å falle sammen med skolens 10-årsjubileum i 2020.

Grunnleggeren av Nossal videregående skole, Roger Page, delte sine tanker om betydningen av statuen. Page fremhevet Sir Nossals integrerte rolle i skolesamfunnet, og uttrykte håp om at statuen ville tjene som en passende hyllest til forbindelsen deres. Han understreket videre at Sir Nossal ofte besøkte skolen, og tok seg tid til å samhandle med elever, ansatte og besøkende. Som et symbol på denne kjære interaksjonen vil bronsestatuen av en sittende Sir Nossal vises fremtredende ved inngangen til skolen.

Utover sin lokale anerkjennelse er Sir Gustav Nossal en figur med nasjonal og internasjonal anerkjennelse. Sir Nossal ble tildelt Årets australier i 2000, og har satt et uutslettelig preg på både australske og globale samfunn. Ved siden av sitt banebrytende arbeid innen immunologi, har han også viet seg til en rekke humanitære bestrebelser. Hans bemerkelsesverdige prestasjoner inkluderer å lede det globale programmet for vaksiner og immunisering ved Verdens helseorganisasjon, samt å samarbeide med Bill og Melinda Gates Foundations vaksineprogram.

Sir Nossal ble født i Østerrike i 1931, og migrerte til Australia i ung alder. Ved å overvinne språkbarrieren utmerket han seg faglig, ble den beste studenten på skolen sin og fikk til slutt sin medisinske grad fra University of Sydney. Deretter forfulgte Sir Nossal sin Ph.D. ved University of Melbourne. Hans berømte karriere førte ham til Melbournes anerkjente Walter og Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI), hvor han fungerte som direktør fra 1965 til 1996.

Sir Nossal ga uttrykk for sitt håp om at statuen, sammen med hans pågående innflytelse på skolen, ville inspirere fremtidige generasjoner til å realisere drømmene sine. Han minnet publikum om at Australia er et land med store muligheter og uttrykte sin takknemlighet og stolthet over å stå foran dem. Sir Gustav Nossal oppfordret alle til å minnes tiden på Nossal videregående skole med glede.

Statueprosjektet ble gjort mulig gjennom bidrag fra skolesamfunnet og sjenerøse donasjoner fra bedriftsleverandører som PSW Uniforms og Edunet Computers, samt en betydelig donasjon fra WEHI som en anerkjennelse av Sir Gustav Nossals uvurderlige bidrag til både medisinsk forskning og organisasjonen selv.

FAQ

Hvem er Sir Gustav Nossal?

Sir Gustav Nossal er en østerrikskfødt australsk vitenskapsmann og humanitær. Han er kjent for sitt arbeid innen immunologi og har gitt betydelige bidrag til medisinsk forskning globalt. Sir Nossal mottok prisen Årets australier i 2000 og har tjent i lederstillinger hos anerkjente organisasjoner som Verdens helseorganisasjon og Bill and Melinda Gates Foundations vaksineprogram.

Hvorfor ble en statue avduket på Nossal videregående skole?

Bronsestatuen ble avduket på Nossal High School for å hedre Sir Gustav Nossals prestasjoner, hans instrumentelle rolle i skolesamfunnet og hans tilgjengelige natur. Statuen fungerer som en hyllest til hans vitenskapelige bidrag og hans pågående innflytelse som en inspirasjonskilde for både studenter og ansatte.

Hvem skapte statuen?

Statuen ble laget av internasjonalt anerkjente skulptører Gillie og Marc, kjent for deres eksepsjonelle talent og evne til å fange essensen og prestasjonene til bemerkelsesverdige figurer.