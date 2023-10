Nye standarder i Chile tar sikte på å redusere lysforurensning og beskytte mørke himmel

Chile er kjent for sine eksepsjonelle stjernekikkingsforhold, med Atacama-ørkenen som et av de beste stedene for astronomer på grunn av sin klare himmel og minimale lysforurensning. For å bevare disse mørke himmelen for astronomi og adressere de skadelige effektene av lysforurensning på menneskers helse og biologisk mangfold, har det chilenske miljødepartementet innført en ny nasjonal belysningsstandard.

Tidligere hadde regionene som var vertskap for store observatorier i Chile spesifikke belysningsregler for å beskytte deres mørkehimmelstatus. Nå utvides disse standardene over resten av landet for å fremme ansvarlig og bærekraftig utendørsbelysningspraksis.

Den nye belysningsstandarden fokuserer på å forbedre utendørsbelysningen ved å skifte fra intenst blått lys til mykere gule nyanser. Denne endringen bidrar til å minimere de negative virkningene på menneskers helse, som fedme, depresjon og visse typer kreft. I tillegg må opplyst reklame slås av mellom midnatt og 7, for å sikre at kommersiell belysning ikke bidrar til lysforurensning i viktige nattetimer.

Utover menneskers helse anerkjenner New National Lighting Standard også virkningen av lysforurensning på biologisk mangfold. Kunstig lys forstyrrer oppførselen til nattaktive arter, inkludert insektbestøvere og sjøfugler. Insektbestøvere er avhengige av måneskinn og stjernelys for navigering, og lysforurensning kan forvirre og desorientere dem, og påvirke plantebestøvning og vedlikehold av avlinger. Tilsvarende står Markham-stormpetrel, en sjøfugl hjemmehørende i Chile, Ecuador og Peru, i fare på grunn av lysforurensning. Disse fuglene bruker lyset fra månen og stjernene for å navigere til yngleplassene, men urban belysning forvirrer dem ofte og forhindrer vellykket migrasjon.

Den nye nasjonale belysningsstandarden har som mål å reversere de negative virkningene på dyrelivet og beskytte områder som er avgjørende for bevaringsarbeid. Ved å implementere intensitet, fargetemperatur og tidsbegrensninger, søker Chile å oppnå en rasjonell og bærekraftig bruk av kunstig belysning samtidig som miljøet og menneskers velvære ivaretas.

I tillegg til disse fordelene, sikrer de nye forskriftene også bevaring av Chiles mørke himmelreservat, som er hjemsted for en rekke observatorier. Økningen i lysforurensning utgjør en betydelig risiko for levedyktigheten til astronomiske observasjoner på lang sikt. Ved å prioritere bevaring av mørk himmel, anerkjenner Chile viktigheten av astronomi og dens bidrag til å forstå universet.

Kilder: Fundación Cielos de Chile, det chilenske miljødepartementet